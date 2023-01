Juan del Val justifica su dos a Jorge Blanco: “Esto es una injusticia por nuestra parte”

Jorge Blanco ha realizado un recorrido sobre vasos de cristal conduciendo un camión de 3.000 kilos. Un reto que el concursante ha conseguido ejecutar sin fallos, pero con el que el jurado no ha quedado totalmente satisfecho al considerarlo sencillo.

A la hora de valorar el desafío de entrenador personal Juan del Val y Santiago Segura puntúan con un dos el reto y Pilar Rubio le pone un tres. Unas notas ante las que Jorge Blanco no se muestra del todo conforme, “hasta donde yo he podido hacer lo he hecho, entonces ya es subjetivo” aseguraba el entrenador personal.

Juan del Val ha querido justificar su baja nota ante el concursante, “esto es una injusticia por nuestra parte, creo que inevitable y somos conscientes de eso” puntualizaba el jurado de ‘El Desafío’.