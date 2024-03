Los padres de Mario Vaquerizo le muestran su apoyo en El Desafío: “Gracias a ellos soy lo que soy”

Mario Vaquerizo ha llegado a entretener en esta edición y lo está consiguiendo gala a gala. El showman se ha lucido interpretando un musical sobre su vida.

Tras su magnífica actuación, el concursante bromea sobre todas las lesiones que hay en el programa, “yo no tengo fiebre ni me he roto nada”, le ha confesado el cantante con humor a Roberto Leal.

Mario Vaquerizo presenta a sus padres en El Desafío, “Son los responsables de que esté yo aquí”, el concursante ha querido agradecer a su familia ser quién es.