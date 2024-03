La sincera amistad entre Adrián Lastra y Pablo Castellano: “Te quiero”

Pablo Castellano y Adrián Lastra han forjado una gran amistad en El Desafío. Por primera vez en el programa, el empresario se enfrentaba al actor en un duelo.

Al terminar su reto, Adrián Lastra ha tenido unas sinceras palabras hacía su compañero. “Yo quiero agradecer a la vida, que me he encontrado un colega en este programa y abiertamente me arrodillo y te digo te quiero”, le ha dicho el actor a Pablo Castellano.

Una mágica declaración de amistad que ha fundido a los dos concursantes de El Desafío en un emotivo abrazo.