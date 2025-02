VÍDEO INÉDITO: “¿Cómo te tatúas el día de mi nacimiento?”: Daniela se hace su primer tatuaje en honor a su abuela

Daniela no ha podido esperar para hacerse un tatuaje y no solo ha querido compartir su ilusión con nosotros, también lo ha querido hacer con su abuela, a la que llevará en la piel a partir de ahora.

Su primer tatuaje y en honor a su abuela, ¡Para comérsela! Tras mucho tiempo pensándoselo, Daniela ha querido tatuarse la fecha de nacimiento de una de las personas mas importantes de su vida.

No ha querido esperar y le ha hecho una videollamada para ver su reacción: “Abuela, me ha salido una cosa super rara”, le decía. Su abuela no daba crédito con el tatuaje, pero le ha gustado que se tatuara su fecha de nacimiento: 1953.

Aunque parecía que le daba igual, o eso piensa Daniela, ha sido tal la sorpresa que le ha dado que no ha sabido expresarlo. ¡Qué detalle más bonito, y aún más bonito es que lo haya compartido con nosotros!