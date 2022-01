La divertida experiencia de Vicente con un caballo… ¡con el mismo peligro que los Gremlins!

Antes de enfrentarse a su segunda bomba, Vicente ha contado una divertida experiencia montando a caballo junto a su familia.

Cuando sus hijos eran muy pequeños, decidieron hacer una ruta a caballo por la naturaleza todos juntos. Antes de empezar, el personal les dio “un libro de instrucciones, como con los Gremlins”. Uno de los caballos no debía pararse a comer porque, si lo hacía, quedaría saciado y no querría continuar con la ruta.

Vicente hizo caso a todas las indicaciones, hasta que el concursante empezó a sacar una foto detrás de otra. “Ya sabes cómo son los niños”, ha explicado. Vicente se distrajo un momento y, cuando se quiso dar cuenta, el caballo había agachado la cabeza y había empezado a comer pasto.

El concursante ha bromeado: cuando terminó “pedía el pacharán y el café”. No hubo forma de hacer continuar al caballo y la situación se complicó. Vicente no consiguió controlarlo y su siguiente imagen es su hijo “volando”. Aunque el concursante se resistió, porque no lo quería dejar escapar por si se lo hacían pagar, finalmente el caballo escapó.

Menos mal que la historia con “el caballo loco” tiene un final feliz: a su hijo no le pasó nada y la empresa encontró a Indi. ¡Vicente aún se acuerda del nombre del animal!

¡Revive esta divertida historia en el vídeo!

Seguro que te interesa...

¡Vaya cara se le queda! El grave error que acaba pasando factura a los ‘Imbluencers’