Risto Mejide se ha propuesto un objetivo durante su conversación con Albert Rivera, que el político muestre sus sentimientos más ocultos. "¿De qué te avergüenzas?", preguntaba Risto. Rivera no dudaba ni un segundo en su respuesta: "Me avergüenzo de no tener tiempo para mis amigos".

Albert Rivera ha aceptado las consecuencias de su trabajo, y asegura que en ocasiones "no priorizamos lo importante, sino lo urgente" y que esto es algo que le "pone rojo y le da mucha vergüenza".