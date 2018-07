Risto Mejide: "¿Cómo llevas que tu novia se morree con otro actor en una peli?"

BORJA SÉMPER HABLA DE SU VIDA PERSONAL

Risto Mejide ahonda en la faceta más personal del político vasco. Se interesa por su libro de poemas y le pide autocrítica al propio autor. Por otra parte, Borja Sémper no evita hablar de su actual pareja, aunque se muestra incómodo al hablar de su vida personal: "Lo acepto, lo que no se me puede pedir es que yo participe en ese juego".