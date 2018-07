Mario Conde: "Todo esto influyó en el tumor de Lourdes y en ese sentido algo de culpa tengo"

Mario Conde explica cómo ha transcurrido la conversación con Risto Mejide en 'Al rincón de pensar': "Yo me he sentido como dual. Muchos temas los tienes grabados a fuego dentro. Eso es doloroso pero puede ser útil para que la gente entienda algo y eso te compensa. Lo que sí me ha revolucionado por dentro es esa pregunta de si todo esto influyó en el tumor de Lourdes".

Publicidad