David Summers: "Una fan no es la persona más indicada para tener una relación"

El vocalista de Hombres G considera un error el tener una relación sentimental con una fan, porque ella le ve "de una manera totalmente distorsionada". También narra un episodio muy incómodo con otro fan: "Yo tuve un acosador que era un tío que me imitaba, que iba vestido igual que yo, que se hacía pasar por mí, que se metía en un taxi y no lo pagaba y luego el taxista me ponía una denuncia a mí. Una vez tuve que cogerle y cantarle las cuarenta".

