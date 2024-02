Shannen Doherty contraataca a Alyssa Milano tras negar que ella estuviera detrás de su despido en Embrujadas: "La verdad importa"

La polémica sobre Embrujadas y los problemas que hubo entre el reparto de la serie sigue con más tramas. Todo surgió cuando Shannen Doherty invitó a Holly Marie Combs a su podcats Let's Be Clear donde afirmó que Alyssa Milano estaba detrás del despido de Doherty de la serie tras la temporada 3.

Unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo y que Alyssa contestaba este fin de semana tras acudir a una MegaCon celebrada en Orlando. La actriz aseguró que estaba "muy triste" por todo lo que había pasado. Y, añadía que ella no tenía poder para despedir a Shannen y explicaba que todo estaba documentado.

Ahora, Shannen Doherty ha estado en el mismo evento acompañada por las actrices de Embrujadas Holly Marie Combs y Rose McGowan donde ha contestado de forma tajante a Alyssa Milano:

"Se han dicho muchas cosas y muchas de ellas muy hirientes", empieza diciendo. "En este momento de mi vida, con mi diagnóstico de salud (perdón si empiezo a llorar) y luchando contra una enfermedad horrible todos los días de mi vida para mí es importante que se diga la verdad en lugar de la narrativa que otros me cuentan. La contamos juntas. Dijimos nuestras verdades y las defendemos", dice ratificando sus palabras.

"No hay ninguna historia revisionista sobre la verdad que sé que contamos", asegura. "No hay mediador durante meses", contesta directamente a las palabras de Milano. "Recuerdo los hechos como si todavía viviera en ellos. Y lo que diré es que lo que alguien podría llamar drama es un trauma real para mí, que lo he estado viviendo durante mucho tiempo, extremadamente largo".

"Sólo a través de mi batalla contra el cáncer decidí abordar este trauma y ser abierta y honesta al respecto para poder recuperarme de un medio de vida que me fue arrebatado, un medio de vida que fue arrebatado a mi familia, porque alguien más quería ser el número uno en la hoja de rodaje. Esa es la verdad", termina diciendo.

Una vez que terminó sus palabras la actriz Rose McGowan aplaudió las palabras de su compañera y añadió a su discurso: "Les hemos protegido durante mucho tiempo"

"Hay una gran comediante llamada Katt Williams que tiene un dicho maravilloso: Los ganadores no permiten que los perdedores reescriban la historia", concluye para después abrazar a Shannen Doherty y Holly Marie Combs.