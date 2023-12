Holly Marie Combs asegura que Alyssa Milano obligó a que despidieran a Shannen Doherty de Embrujadas: "Amenazó con demandarnos"

Aunque hace 20 años que terminó Embrujadas los problemas que surgieron en el set de rodaje de la serie siguen estando a la orden del día. Recientemente Shannen Doherty revelaba en su podcast Let's Be Clear que Alyssa Milano intentó separarla de Holly Marie Combs.

Y, ahora, Combs, la actriz que interpretó a Pipper, ha confesado en la segunda parte del episodio que fue Alyssa quien provocó la salida de Shannen de la serie, ya que su personaje (Prue) acabó muriendo en la temporada 3.

Holly explica que el productor de la ficción, Jonathan Levin, las convocó a una reunión donde les dijo: "No era nuestra intención, pero nos han acorralado en esta situación, básicamente estamos en esta posición en la que es lo uno o lo otro".

"Nos dijeron [por Alyssa] que era ella o Shannen y Alyssa ha amenazado con demandarnos por un ambiente de trabajo hostil", explica la actriz. Quien sigue diciendo que Milano "documentó cada vez que se sentía incómoda en el set".

Holly Marie Combs, Shannen Doherty y Alyssa Milano en Embrujadas como Piper, Prue y Phoebe Halliwell | Cordon Press

Aunque, puntualizaba que ella no recordaba que nunca se hubieran dicho "palabras fuertes" ni hubiera "peleas" en presencia de gente. Incluso, explica que los problemas entre las tres protagonistas siempre fue fuera de escena. "No creo que la gente entienda que eso nunca sucedió aquí".

Además, Combs afirmó que ella querría haber abandonado la serie junto a Shannen Doherty: "Esta no es una serie que quisiera hacer sin Shannen. Ella no quería hacerla sin mí. Por lo tanto, no quiero hacerla sin ella y eso debería quedar bastante claro". Pero comenta que el productor le hizo algo que "pareció un chantaje" al amenazarla con demandarla si renunciaba.

Tras estas fuertes declaraciones, Shannen explica cómo se sintió tras salir de la serie de esta forma: "Viví un año después de eso, repitiendo todo en mi cerebro y realmente tratando de encontrar esos momentos [de supuesto mal comportamiento en el set], y no pude encontrarlos", explica.

"No recuerdo haber sido mala con ella en el set. Recuerdo un episodio que dirigí donde ella hizo algo durante las vacaciones de Navidad y me pidieron que solucionara algunas cosas con ella y no tuve ningún problema. No podría haber sido más amable y comprensiva", dice sobre su actitud con la que fue su compañera.

Holly Marie y Shannen Doherty en Embrujadas como Pipper y Prue Halliwell | Cordon Press

Para después comentar que le hubiera gustado ser más "madura y sabia" para gestionar todo lo que pasó: "Definitivamente habría demandado y habría sido honesta acerca de la situación porque los rumores me siguieron de todos modos".

Pero asegura que no ha perdonado a Alyssa por lo ocurrido: "A medida que envejeces, aceptas que sucedió una situación. Aceptar y seguir adelante con tu vida no equivale a perdonar. Simplemente aprendes una lección, miras a alguien de manera diferente y sigues adelante".

Por ahora, Alyssa Milano no se ha pronunciado al respecto. Aunque ella ya admitió hace unos año que tuvo parte de culpa en su mala relación con Shannen Doherty. Pero, por el momento, hay que esperar a que ella quiera hablar o no sobre todas estas últimas declaraciones.