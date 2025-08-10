"No sufrió": La madre de Malcolm-Jamal Warner habla de su muerte y asegura que "su misión en la Tierra se había cumplido"

La muerte de Malcolm-Jamal Warner y sus trágicas circunstancias ha impactado a Hollywood. El actor, conocido por interpretar Theo Huxtable en El Show de Cosby, falleció a sus 54 años ahogado en una playa de Costa Rica el pasado 20 de julio.

Aunque en un primer momento se informó de que se encontraba nadando con su hija en el momento de su muerte, la policía ha aclarado qué pasó realmente y cómo fueron sus últimos momentos.

El actor Malcolm-Jamal Warner | Corddon Press

Después de semanas de dolor, ahora, la madre del intérprete ha roto su silencio a través de una conmovedora carta publicada en Instagram, en la que ha asegurado que su hijo no sufrió.

"Era un hombre amable y cariñoso con un gran corazón. Quería que todos fueran conscientes de su fuerza interior y que pudieran tener éxito, lograr cosas y transformarse. Esta fue su última misión y trabajo, la transformación, para que estuvieras plenamente presente en tu vida. Malcolm fue un esposo, padre e hijo excepcional; un hombre profundamente enamorado de la vida, de su esposa y de su hija", ha comenzando diciendo.

"Me siento muy bendecida de que él me eligiera para ser su madre, para venir al mundo a través de las aguas de mi vientre. Es un honor y una bendición que estará conmigo todos los días de mi vida. Para aquellos de vosotros que estéis perdidos, dolidos por lo repentino de su partida, que añoran su presencia o simplemente desean escuchar su voz una vez más, ver su sonrisa beatífica una vez más, que se sientan reconfortados de que él estaba en paz y, lo más importante, que no sufrió", comentó.

"Malcolm nació a través del agua e hizo su transición a través del agua. Partió como llegó, a través del agua. Este era su momento. Su misión en la Tierra se había completado", ha escrito Pamela Warner.

La publicación llega pocos días después de que abriera la cuenta de Instagram llamada Malcolm-Jamal Warner Living Legacy, en la honra la memoria del actor.