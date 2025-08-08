Sam Nivola, de The White Lotus, estalla contra las operaciones estéticas de las "viejas estrellas de cine"

Existen distintas formas de entrar, mantenerse o destacar en Hollywood, pero ninguna se librará nunca de críticas, especialmente si el plan implica privilegios.

Mientras algunos actores veteranos recurren a la cirugía estética para parecer más jóvenes y seguir interpretando papeles protagónicos, otros actores jóvenes llegan a la industria como nepo babies, es decir, gracias a que sus padres son famosos.

El actor Sam Nivola, hijo de dos actores, ha explicado su perspectiva y experiencia personal respecto a estas dos cuestiones.

"Las viejas estrellas de cine se hacen cirugía plástica y lucen y se mantienen jóvenes. Hay gente muy mayor interpretando papeles jóvenes", criticaba el intérprete revelación de la temporada 3 de The White Lotus.

"No les está dando espacio a los jóvenes para llegar y se hagan un nombre”, ha dicho el joven de 21 años en una entrevista con Variety. "Con el debido respeto a esas personas, un día ya no estarán aquí, literalmente, y tendrán que crear nuevas estrellas".

Sam también ha aprovechado para hablar de su condición de nepo baby, siendo hijo del matrimonio de actores Emily Mortimer (Match Point) y Alessandro Nivola (Cara a Cara). "Más allá de mis genes, no creo que pueda atribuir gran parte de mi éxito a mis padres. Me siento orgulloso de haberlo logrado por mí mismo, y a veces a pesar de ellos", aclaraba.

"No le pedí al agente de mi padre que llamara a fulano. Lo hice yo solo", contaba sobre su debut en el cine en River of Fundament (2014). "No quería darle a nadie una excusa para decir que todo lo que he logrado ha sido gracias a alguien más que a mí. Y estoy orgulloso de ello", decía seguro.

A pesar de su crítica, Nivola se ha hecho un hueco en la industria, donde quiere evolucionar a un lugar más maduro y dejar atrás el personaje de "raro" e inocente en el que se siente "encasillado".