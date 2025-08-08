UN ACTOR NEPO BABY
Sam Nivola, de The White Lotus, estalla contra las operaciones estéticas de las "viejas estrellas de cine"
Sam Nivola, el actor nepo baby de The White Lotus, ha criticado a los intérpretes veteranos de Hollywood que se someten a cirugías estéticas para seguir teniendo papeles protagonistas.
Existen distintas formas de entrar, mantenerse o destacar en Hollywood, pero ninguna se librará nunca de críticas, especialmente si el plan implica privilegios.
Mientras algunos actores veteranos recurren a la cirugía estética para parecer más jóvenes y seguir interpretando papeles protagónicos, otros actores jóvenes llegan a la industria como nepo babies, es decir, gracias a que sus padres son famosos.
El actor Sam Nivola, hijo de dos actores, ha explicado su perspectiva y experiencia personal respecto a estas dos cuestiones.
"Las viejas estrellas de cine se hacen cirugía plástica y lucen y se mantienen jóvenes. Hay gente muy mayor interpretando papeles jóvenes", criticaba el intérprete revelación de la temporada 3 de The White Lotus.
"No les está dando espacio a los jóvenes para llegar y se hagan un nombre”, ha dicho el joven de 21 años en una entrevista con Variety. "Con el debido respeto a esas personas, un día ya no estarán aquí, literalmente, y tendrán que crear nuevas estrellas".
Sam también ha aprovechado para hablar de su condición de nepo baby, siendo hijo del matrimonio de actores Emily Mortimer (Match Point) y Alessandro Nivola (Cara a Cara). "Más allá de mis genes, no creo que pueda atribuir gran parte de mi éxito a mis padres. Me siento orgulloso de haberlo logrado por mí mismo, y a veces a pesar de ellos", aclaraba.
"No le pedí al agente de mi padre que llamara a fulano. Lo hice yo solo", contaba sobre su debut en el cine en River of Fundament (2014). "No quería darle a nadie una excusa para decir que todo lo que he logrado ha sido gracias a alguien más que a mí. Y estoy orgulloso de ello", decía seguro.
A pesar de su crítica, Nivola se ha hecho un hueco en la industria, donde quiere evolucionar a un lugar más maduro y dejar atrás el personaje de "raro" e inocente en el que se siente "encasillado".
