¿Team Conrad o Team Jeremiah?: La pregunta que divide a los fans de The Summer I Turned Pretty en redes sociales

The Summer I Turned Pretty, el fenómeno basado en las novelas de Jenny Han, argumenta el sueño de todo adolescente: una casa en la playa con tu mejor amiga y vuestras familias. Se está emitiendo su tercera temporada con un capítulo cada semana y cada estreno hace arder las redes.

La historia principal gira en torno a Belly (Lola Tung), la hija de Laurel, que siempre ha estado enamorada de Conrad (Christopher Briney), el mayor de los dos hijos de Susannah, la mejor amiga de su madre.

A lo largo de las dos primeras temporadas, las cuales debes haber visto para continuar leyendo porque hay spoilers, todo apuntaba a que Belly y Conrad tendrían un romance perfecto. Pero, como en cada historia de amor, no todo es tan bonito.

Conrad y Belly en The Summer I Turned Pretty | Prime Video

El hermano de Conrad, Jeremiah (Gavin Casalegno), entró en escena para darle 'EL' giro dramático de los acontecimientos a la trama, dividiendo a todos los fans en dos equipos y mantenido viva la conversación en redes sociales con una sola pregunta: ¿'Team Conrad' o 'Team Jeremiah'?.

El 'Team Conrad' defiende al hermano mayor, introspectivo, reservado y emocionalmente complejo. Para muchos, su conexión con Belly es profunda, genuina y madura, aunque marcada por silencios, inseguridades y una constante lucha interna.

Jeremiah y Belly en The Summer I Turned Pretty | Prime Video

Por otro lado, el 'Team Jeremiah' apuesta por la emoción y la espontaneidad, diciendo lo que siente sin dejarse nada en el tintero. Sus seguidores consideran que Belly merece una relación menoscambiante y más luminosa, basada en la confianza y la constancia.

Además, el personaje de Belly también tiene su propio bando, aunque no tan a su favor: el 'Team Anti-Belly', formado por los espectadores que critican las decisiones impulsivas e indecisas de la protagonista, acusándola de jugar con los sentimientos de los hermanos Fisher.

Belly, Conrad y Jeremiah en The Summer I Turned Pretty | Prime Video

El debate ha trascendido la ficción y ha llenado redes sociales de análisis, memes, teorías y encuestas; tanto que los hashtags #TeamConrad, #TeamJeremiah y #TeamAntiBelly acumulan millones de visualizaciones, convirtiéndose en una auténtica guerra de argumentos y reacciones.

Incluso hay quienes no habían visto la serie que se han puesto manos a la obra para entender el contexto y poder ser partícipes de la disputa en redes: "Después de ver tantos tiktoks que si 'Team Conrad, que si 'Team Jeremiah', el 'marujeo' me puede", reconocía el influencer canario Pablo Vera en TikTok.

Más allá de cuál de los dos hermanos consiga quedarse con el corazón de Belly, The Summer I Turned Pretty ha logrado unir, mediante la disidencia, a toda una generación en torno a una historia de amor.