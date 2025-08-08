Aprovecha los últimos días de la oferta de ViX en atresplayer: Las series y pelis de su catálogo que no te puedes perder

Hasta el próximo 15 de agosto podrás suscribirte a ViX, dentro de atresplayer, por solo 1,99 euros al mes durante 3 meses. La oferta es válida para nuevos usuarios que utilicen como método de pago tarjeta y/o PayPal.

Con esta suscripción a ViX tendrás acceso a más de 20.000 horas de contenido entre series, películas, telenovelas y contenidos originales que están disponibles en la mejor calidad y sin publicidad.

Además, tendrás acceso a los mejores partidos de la liga MX en directo. El catálogo de ViX solo está disponible en España a través de atresplayer.

Series y películas que no te puedes perder

Dentro del amplísimo catálogo de ViX hay series y películas por las que merece la pena que te suscribas, entre ellas Isla Brava, que acaba de estrenar su segunda temporada y ya tiene disponible el primer capítulo. En ella conocemos a Lucía, una mujer que decide confesarle a su marido que está enamorada de Bruno, quien desaparece misteriosamente.

Serie Isla Brava | ViX/atresplayer

También te gustará El extraño retorno de Diana Salazar, un drama de 8 capítulos que comienza ambientado en el siglo XVII, con un amor prohibido, el de Leonor y Eduardo, que termina de forma trágica cuando ella es ejecutada tras ser acusada de brujería. Siglos después sus almas se reencontrarán.

Si la nostalgia es lo tuyo, en el catálogo de ViX también encontrarás joyas de telenovelas de hace unos años como Cuidado con el ángel, Mi destino eres tú o el remake de Rubí.

En cuanto a cine, en ViX tienes películas como La Usurpadora (La historia como nunca te la habían contado), ¿Quieres ser mi hijo?, Me vuelves loca o Intercambiadas. Y es que con ViX tendrás pura diversión sin fin.