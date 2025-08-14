Estrenos de cine del 14 de agosto: Llega a los cines Materialistas, el triángulo amoroso de Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans

Los cines presencian esta semana el resurgir de las películas de tiburones con Dangerous Animals, un thriller en los océanos que convivirá en la cartelera con el estreno de Materialistas que, con Pedro Pascal al frente, busca ser la comedia romántica del verano.

Materialistas, un triángulo amoroso de Hollywood

El público lleva reclamando comedias románticas tan entretenidas como las de los 90 desde hace décadas y el estreno de Materialistas indica que Hollywood y la directora Celine Song (Vidas pasadas) han escuchado sus plegarias.

Con las brillantes actuaciones de Pedro Pascal, Dakota Johnson y Chris Evans, el trío de moda da vida a un nuevo triángulo amoroso en Nueva York en esta historia de enredos en la que una celestina moderna se enfrentará al amor y tendrá que decidirse entre la pareja perfecta y su ex desventurado.

Dangerous Animals, el tiburón deja de ser el asesino del océano

El amor parece menos peligroso cuando se compara con las bestias de Dangerous Animals, el thriller de Sean Byrne (Cita de sangre, El caramelo del diablo) que reflexiona sobre el mal que pueden causar los humanos en el entorno marino.

Coincidiendo con el 50 aniversario de la película de Spielberg Tiburón (1975), la película australiana marca un punto de inflexión en este género, que ahora adopta una tensión añadida a partir de una terrorífica trama de secuestros y asesinatos.

Nadie 2, vuelve el padre de familia más sanguinario

La sangre también mancha el hilo argumental de la secuela de Nadie (2021), en la que el actor estadounidense Bob Odenkirk (Breaking Bad) interpreta a Hutch Mansell, un padre de familia que se convierte en un asesino después de que le roben en su casa.

Timo Tjahjanto (La noche nos persigue, Fuera de las sombras) dirige esta cinta que mezcla el thriller con la comedia en una trama de golpes interminables contra matones y organizaciones criminales que, al estilo de John Wick, continúa la violenta saga después de cuatro años.

Mr. Nadie, la sociedad española desde abajo

Existen más personajes anónimos, que al estilo de Odiseo proclaman no ser nadie en los estrenos de semana. Daniel es uno de ellos y el protagonista de Mr. Nadie, la película de Miguel Ángel Calvo Buttini (El siglo de Galdós) que sigue a un vagabundo madrileño que se topa con Aina, trabajadora de una Ong internacional que se interesa por su historia.

A partir del retrato de un hombre que lo ha perdido todo, este drama social contrapone el bullicio de la ciudad y la crudeza de la vida en la calle y consigue velar por la esperanza y la filantropía.

Los Muértimer: comedia fúnebre y aventuras

Una de las opciones de cine familiar para este verano, Los Muértimeradapta un cómic infantil de Léa Mazé en el que una pareja de niños resuelve una trama de crímenes siguiendo pistas que se encuentran ocultas entre tumbas.

La película de Álvaro Fernández Armero (Vergüenza, Todo es mentira) profundiza en la vida de Nico, un adolescente que sufre acoso escolar porque sus padres son dueños de una funeraria y de su amiga Gabi, en esta comedia fúnebre que cuenta con Belén Rueda, Víctor Clavijo y Alexandra Jiménez en el reparto.

Los Súper Elfkins: duendes animados europeístas

Tras el estreno de Elfkins baking a difference (2019), los duendes animados de la alemana Ute von Münchow-Pohl (Rabbit Academy) vuelven a hacer de las suyas en esta secuela de acción y travesuras mágicas.

Para esta ocasión, los Elfkins dejan de lado sus diferencias con los humanos y su protagonista, Elfie, emprende una nueva aventura en la que el autodescubrimiento y los valores de solidaridad cobrarán un nuevo significado.

War 2: acción imparable desde la India

El superagente Vikram es una de las armas más letales de la India en la segunda entrega de la saga War (2019), dirigida por Ayan Mukherjee (This Youth Is Crazy) y que convierte el mundo en un campo de batalla donde las persecuciones son constantes, las decisiones imposibles y los humanos poseen una furia insaciable.