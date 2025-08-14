Johnny Depp muy cerca de volver a ser Jack Sparrow, el productor de Piratas del Caribe revela nuevos detalles de la nueva película

La franquicia Piratas del Caribe lleva ya casi una década sin atracar en los cines desde que en 2017 llegase La venganza de Salazar. Jerry Bruckheimer, el productor de la taquillera saga bucanera, ha abordado el ya parece más que posible regreso de Johnny Depp como el alocado capitán Jack Sparrow en la esperada sexta entrega.

"Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría", respondió un optimista Bruckheimer a Entertainment Weekly sobre la posible vuelta de Depp como el emblemático Sparrow. "Todo depende de lo que esté escrito en el libreto, como todos sabemos", añadió el productor.

"Todavía estamos trabajando en el guion. Queremos conseguirlo, solo tenemos que encontrar el guion adecuado. Aún no lo hemos logrado, pero estamos cerca", afirmó Bruckheimer, quien es también productor de sagas como Top Gun o Dos policías rebeldes, entre otros muchos títulos.

Fue el pasado mes de febrero cuando The DisInsider apuntaba que Disney había puesto en marcha los preparativos para arrancar con la producción de Piratas del Caribe 6. El medio también aclaraba que, aunque todavía no había una fecha concreta para rodar, era bastante probable que Depp regresara una vez más al papel del alocado capitán de la Perla Negra. Disney cortó los lazos con el actor a raíz de la batalla legal que mantuvo con su exmujer Amber Heard, con acusaciones de maltrato cruzadas.

El regreso de Jack Sparrow (Johnny Depp) en Piratas del Caribe 6, más cerca | EUROPAPRESS

Depp afirmó entonces que no tenía pretensiones de volver a trabajar con la compañía en una nueva entrega de Piratas del Caribe. Sin embargo, tras ganar el juicio por difamación, se rumoreó que el protagonista de cintas como Trascender, que vio la luz en 2014, o La favorita del rey, estrenada en 2023, podría regresar una vez más a Sparrow en la próxima entrega de la saga.

A finales del pasado año, Variety informaba de que, aunque no habían contactado todavía con Depp, tampoco se descartaba su participación. Y, de hecho, Bruckheimer estaba desarrollando dos versiones en paralelo de guion, y una de ellas incluiría a Depp en el caso de alcanzar un acuerdo con Disney.

"No se descarta nada", le comentó entonces una fuente al medio. Piratas del Caribe 6 se anunció en 2018 como un reinicio de la franquicia que iba a presentar nuevos personajes.

Pero en 2024 Bruckheimer confesó que había hablado con Depp sobre su posible regreso como capitán de la Perla Negra. Dicho esto, lo cierto es que la reincorporación del actor como protagonista de esta sexta entrega, de llegado el caso, reavivaría el interés de los fans por la saga, la cual bastantes consideraban muerta hasta no hace mucho.

Además, conviene recordar que desde la desvinculación por parte de Disney de Depp han ido sonando varios posibles reemplazos. Primeramente, se dio a conocer que la estrella de Barbie, Margot Robbie, se uniría a la franquicia como protagonista de un spin-off que, según confirmó la propia actriz, sí que comenzó a desarrollarse, pero finalmente terminó quedando en nada. Después, el nombre que sonó fue el de Ayo Edebiri (The Bear), que encarnaría al personaje principal del posible reinicio.