Alyssa Milano denuncia los "terribles" mensajes que envían a su hijo de 12 años por la polémica de pedir dinero para su equipo

Alyssa Milano se encuentra últimamente siendo foco de polémicas y la última en la que se ha visto envuelta implica directamente a su familia.

La actriz decidió subir a Twitter un mensaje en el que pedía a sus seguidores que donasen dinero en una página de recaudación de fondos para que su hijo y todo su equipo de béisbol pudiesen viajar a la villa de Cooperstown a jugar.

Las críticas no tardaron en llegar por considerar muchos usuarios que ella tiene medios económicos más que suficientes para no hacer este tipo de llamamientos a sus fans. A pesar de su tajante respuesta, el problema no ha finalizado ahí.

Y es que su hijo Milo de 12 años ha recibido también "terribles" mensajes a través de su cuenta de Instagram. Por ello, Milano ha decidido mostrar capturas de esas conversaciones y denunciarlo.

En las imágenes compartidas por la intérprete se puede ver que un usuario le dice a su hijo: "Oye, ¡gracias por ayudar a los perros abandonados! Espero que tu madre que tiene un patrimonio neto de 10 millones de dólares donase al refugio. Además, sabiendo que ella tiene ese dinero no debería estar preguntando a gente con ingresos medios que done a un equipo de béisbol. Es ridículo y egoísta por su parte. Habla con tu madre".

En las capturas se ve que Milo contesta: "Eres consciente de que tengo solo 12 años y de que quiero a mi madre. Mi madre es el mejor ser humano de todos los tiempos. Ella hace todo por todos".

No contento con la respuesta, el usuario ha contestado: "Está en todas las noticias de hoy por eso. Claramente tiene los fondos para donar 10.000 dólares a tu equipo de béisbol ella misma. Preguntar a gente con ingresos medios para que ayude es ridículo".

Milo ha terminado diciendo: "Por favor, vete de mi cuenta. Solo tengo 12 años". Vistos estos mensajes, Milano ha puesto en el pie de estas imágenes lo siguiente: "Todos los padres recaudan dinero para los equipos deportivos de sus hijos y muchos de ellos lo hacen a través de recaudaciones de fondos. No soy diferente. Por mucho que me encantaría pagar los viajes, el transporte, el hotel, la comida y la bebida, los uniformes, el intercambio de pines y todo lo que los equipos hacen para este tipo de viaje por todo el equipo y sus familias, no puedo permitirme el lujo de hacerlo. Tal vez algún día".

A esto ha añadido: "Además, si pagara por todos, mis haters encontrarían algo más por lo que ofenderse. Independientemente de lo que sientas por mí, ir a la página de Instagram de mi trabajador hijo de 12 años y dejar este tipo de mensajes es horrible. Deja a los niños en paz. Déjalos jugar al béisbol. Si estás en contra de donar, no dones. Si deseas hacer una donación para ayudar a las familias del equipo, te lo agradecemos, el enlace está en la biografía".

Parece que los problemas no cesan para la intérprete, que hace poco se vio envuelta en otra polémica cuando se le acusó del despido de su compañera Shannen Dohherty de Embrujadas, como se puede ver en el vídeo de arriba.

La actriz ha querido con esta última publicación denunciar en público esta oleada de ataques hacia ella, la recaudación y su hijo Milo. Si bien es cierto que se logró el objetivo y el equipo viajará a Cooperstown, parece que a Alyssa Milano le ha salido muy caro pedir dinero en las redes sociales, ya que esta vez se ha visto envuelto en la polémica hasta su hijo de 12 años.