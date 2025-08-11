Sophie Turner estalla públicamente tras criticarla al decirle que "se ha olvidado de que tiene dos hijas"

Sophie Turner, Sansa Stark en Juego de Tronos, se casó con el cantante Joe Jonas en 2019, siendo una de las parejas más mediáticas del mundo del entretenimiento desde que comenzaron su relación en 2016. La pareja ha formado una familia junto a sus dos hijas, Willa y Delphine.

Sin embargo, en 2023 anunciaron su separación y tras un divorcio complicado, lograron llegar a un acuerdo de custodia compartida que les permite criar a sus hijas de manera conjunta, a pesar de vivir en diferentes continentes.

Las críticas hacia Turner por disfrutar de su individualidad cuando no está con sus hijas no son nada nuevo, pero esta vez la actriz no ha dudado en defenderse después de que cargasen contra ella en comentarios.

Sophie ha publicado un post de fotos y vídeos en los que se la ve disfrutando de un concierto de Oasis, a lo que un usuario de Instagram respondía diciendo: "Me descojono, creo que se ha olvidadode que tiene dos niñas".

Comentario de Sophie Turner en Instagram | Instagram de Shopie Turner

Poco después, la intérprete respondía al comentario escribiendo: "Ah, lo siento mucho, a veces se me olvida que algunas personas no pueden pensar por sí mismas".

"Así que... Escucha esto... Existe esa locura llamada custodia compartida. Quizás, solo quizás, estaban con su papá ese día", finalizaba con ironía.

A pesar de haber tenido un divorcio turbulento, la ex pareja se sigue apoyando mutuamentey reconocen la buena relación que mantienen como padres separados que crían juntos a sus hijas.