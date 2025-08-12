Jennifer Aniston estaba de "luto" por Matthew Perry mucho antes de que muriera: "Una parte de mí que piensa que esto es mejor"

Han pasado ya dos años desde que Matthew Perry, recordado por su papel de Chandler Bing en Friends, fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles, en octubre de 2023.

La noticia afectó profundamente a sus compañeros de reparto y a millones de fans que crecieron con la icónica comedia de los años 90, sobre todo después de conocer que fue a causa de una intoxicación accidental por la que hay cinco personas acusadas.

Jennifer Aniston ha revelado que el reparto de Friends llevaba "mucho tiempo" de luto por Matthew antes de su fallecimiento, debido a la lucha contra las adicciones y los problemas de salud consecuentes.

Friends: Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc en 1997 | Cordon Press

"Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos", confesaba Aniston a Vanity Fair. "Parecía que llevábamos mucho tiempo de luto por Matthew, porque su batalla contra esa enfermedad fue muydura para él".

La actriz, que interpretó a Rachel Green en la exitosa comedia, ha hablado sobre el matiz de consuelo que ella encuentra entre la tristeza: "Hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que ya no sufra".

En ese octubre de 2023, Jennifer aseguró haber hablado con él ese mismo día: "Quiero que la gente sepa que él estaba realmente sano y que estaba mejorando. Tenía un objetivo. Trabajó muy duro. Realmente afrontó una situación difícil".

La investigación por la muerte de Matthew Perry sigue abierta en los tribunales y varios implicados, como el doctor Mark Chavez, el asistente Kenneth Iwamasa y el intermediario Erik Fleming, ya se han declarado culpables.

El doctor Salvador Plasencia también aceptó cargos por distribución de ketamina, de manera que La única acusada que irá a juicio es Jasveen Sangha, conocida como la "Ketamine Queen".