Alyssa Milano rompe su silencio tras las acusaciones de haber despedido a Shannen Doherty de Embrujadas: "Es desgarrador"

Hace no mucho, Alyssa Milano y Shannen Doherty parecían mantener una relación cordial, como demostraban los mensajes de apoyo de Milano a raíz del cáncer de su compañera en Embrujadas.

Años atrás, ambas protagonizaron una sonada disputadespués de la marcha de ésta última en la temporada 3 al no sentirse querida en el set de rodaje y tras muchos roces con Milano. Pero en el año 2017, ambas actrices parecían haber hecho las paces... Aunque nada más lejos de la realidad.

A pesar de que con los años Milano haya admitido parte de culpa en esta polémica, recientemente Shannen y Holly Marie Combs coincidieron en un podcast en el que se abrieron y acusaron a la intérprete de haber provocado, mediante presiones, el despido de Doherty, como puedes ver en el vídeo de arriba. Su reemplazo, Rose McGowan, también acusó a Milano en 2020 de tener un "comportamiento espantoso a diario".

Holly Marie Combs, Shannen Doherty y Alyssa Milano en Embrujadas como Piper, Prue y Phoebe Halliwell | Cordon Press

A finales de 2023, la propia Milano pareció responder a las palabras de Combs y su hermana pequeña en la ficción abogando a la "compasión y empatía". Ahora, Collider ha recogido una extensa declaración de la actriz un evento de fans en Orlando, el MegaCon.

"Quiero ser muy reflexiva sobre cómo respondo a todo esto. Y creo que todos sabemos que estoy hablando del podcast de Shannen y Holly y las cosas que Rose ha dicho en el pasado […] No quiero aumentar el dolor de nadie más porque tampoco creo que eso esté bien", comenzó dirigiéndose a la audiencia.

"Solo diré que estoy triste. Y no creo que realmente esté triste por mí o por mi vida o por cómo afecta esto o no mi vida. Soy la que más pena siente por los fans. Lo que más me entristece es que una serie que ha significado tanto para tanta gente se haya visto empañada por una toxicidad que aún hoy, casi un cuarto de siglo después, sigue presente. Y me entristece que la gente no pueda superarlo. Me entristece que no podamos simplemente celebrar el éxito de una serie que significó tanto para todos nosotros", se defendió echando balones fuera sobre la marcha de Doherty.

Alyssa Milano | Getty

"Cuando pienso en ese momento, fue difícil para mí. He trabajado muy duro en la vida, en los últimos 25 años, para recuperarme de todos mis traumas. Y no sólo el trauma que experimenté mientras rodaba, sino todos mis traumas. He trabajado muy duro para recuperarme porque entiendo que las personas heridas, hacen daño a otras. Y mi intención es ser una persona recuperada que ayude a otras a hacer lo mismo. Así es como me siento", expresó.

Sobre la posibilidad de que el reparto completo haga alguna reunión en el futuro, Milano respondió que mantiene la esperanza: "¿Me gustaría que todas pudiéramos sentarnos en una sala? Sí, porque nuevamente, esto fue hace casi un cuarto de siglo. Creo que he sido muy sincera y he asumido la responsabilidad y me he disculpado por cualquier papel que haya desempeñado en la situación. He sido muy comunicativa al respecto. No se me ocurra otra manera solucionarlo. Ni siquiera sé si podría esforzarme más de lo que ya he hecho para intentar solucionarlo. Pero sí, es desgarrador".

Alyssa Milano asegura sobre la marcha de Shannen que "todo está documentado"

Más tarde, a través de su Instagram, la intérprete completó estas declaraciones añadiendo que "cualquier relato es solo historia revisionista".

Sobre el supuesto despido de Shannen dijo: "Añadiré, sin embargo, con absoluta certeza: todo estaba documentado. Había un mediador profesional (me dijeron que Holly y Shannen no participarían en ninguna mediación) y un productor en el set que fue traído para investigar todas las reclamaciones".

"Entonces este mediador recomendó, después de recoger testimonios del elenco, qué cambios se deberían hacer si el show iba a continuar. El estudio, Aaron Spelling, y la cadena tomaron la decisión de proteger el éxito internacional que fue Embrujadas. No tenía el poder de hacer que despidieran a nadie. Una vez que Shannen se fue, tuvimos 5 temporadas más exitosas y estaré eternamente agradecida", advirtió.

"Como siempre, les deseo a Holly, Shannen y Rose paz y luz en sus viajes personales y profesionales. Todos tenemos demonios más grandes contra los que luchar", concluyó. Shannen Doherty tiene cáncer de mama desde 2015 del que parece que, milagrosamente, se está recuperando.