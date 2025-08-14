Leonardo DiCaprio, cacheado por la policía cuando iba a una fiesta en Ibiza

Leonardo DiCaprio es un turista habitual de las aguas y fiestas de Ibiza, un destino que el actor ha convertido en parada recurrente de sus veranos. Este año no ha sido la excepción y, tras haber pasado unos días a bordo del yate de Jeff Bezos, el intérprete ha regresado a la isla española.

Sin embargo, esta visita ha tenido un matiz diferente, ya que lejos de pasar desapercibido entre amigos y otras celebridades, el protagonista de Titanic ha vivido un momento inesperado durante una fiesta en una villa privada.

La policía española lo detuvo brevemente para un control de seguridad rutinario sin haberlo reconocido al principio.

Un video obtenido por una fuente del Daily Mail muestra a DiCaprio vestido completamente de negro, con su gorra de béisbol, mientras espera su turno para encontrarse con la policía.

En el fondo, se escucha a alguien decir: "'Me están registrando a fondo'", una voz que, aunque no está confirmado, algunos han dado por hecho que era de su pareja, la modelo Vittoria Ceretti.

Otra fuente ha asegurado a Page Six que "todas y cada una de las personas fueron cacheadas e identificadas".

"Es gracioso, lo miraron dos veces y entró", concretaba la fuente interna.

La fiesta estaba organizada por el actor y cantante español Aron Piper y la marca de tequila Patrón, quienes tuvieron invitados de alto perfil como Kendall Jenner y el amigo de DiCaprio, Tobey Maguire.