Las vidas de David Harbour y Millie Bobby Brown cambiaron para siempre cuando, en 2016, se estrenó la primera temporada de Stranger Things. El mundo se rindió a los pies tanto del sheriff malhumorado de Hawkins como de aquella niña con poderes con una pasión desmedida por los movimientos de cuello y los gofres.

El tiempo pasó y el fenómeno por esta serie de Netflix crecía al mismo ritmo que lo hacían sus protagonistas. Todo ello concluyendo, no sin polémica, este mismo 1 de enero. Un final que supuso la conclusión de la niñez del elenco principal y la despedida de todos los actores que vivieron en sus propias carnes el auge de la fama temporada tras temporada.

Sin embargo, poco antes del estreno, la polémica inundó la producción. Y es que si bien Harbour ya venía protagonizando diferentes crisis de imagen, todo se multiplicó cuando salió a la luz una presunta demanda de acoso por parte de Bobby Brown. Un gesto que habría puesto fin a esa gran amistad que decían haber forjado durante años de rodaje.

Millie Bobby Brown y David Harbour en la premiere de la temporada 5 de Stranger Things | Gtres

Ahora bien, cuando llegó el estreno de la temporada 5 de Stranger Things, todo fueron sonrisas y complicidad. El afecto parecía que se mantenía intacto y el mundo no pudo evitar preguntarse si todo era fachada o si realmente habían dejado sus diferencias en el pasado. Una respuesta que podría haber llegado ahora que la actriz ha celebrado su 22 cumpleaños.

En una publicación de Instagram, la eterna Eleven escribía: "22. Agradecida por mi marido y mi hija. Por mi familia y amigos. Por todos mis animales. Soy muy afortunada. Gracias por las felicitaciones de cumpleaños. Besos y abrazos". Unas palabras que acompañaba con una foto en la playa junto a su hija.

En esta lista de amigos, que no especifica textualmente, se incluiría a David Harbour. La actriz celebró su fiesta de cumpleaños en el barrio de SoHo de Nueva York y se la pudo ver acompañada de su esposo Jake Bongiovi. También acudieron a la cita el director de la serie Shawn Levy, el intérprete de Vecna Jaime Campbell Bower y, sorprendentemente, el propio David Harbour.

Según fuentes de TMZ, el actor apareció pronto en la fiesta y se marchó tarde. Fue fotografiado por medios presentes en el lugar, que captaron su look discreto que ocultaba su rostro con una gorra de béisbol oscura.

Así pues, a pesar de todos los conflictos entre ambos, el tiempo habría curado sus diferencias y habrían recuperado esa amistad de la que tanto hablaban años atrás. Porque, en la limitada lista de invitados de la actriz, Harbour ha encontrado su hueco.

Millie Bobby Brown ya tiene 22 años y su futuro en la industria está más que asegurado, con nuevos proyectos en el horizonte que la distanciarán de su rol más famoso. Y, según parece, en este nuevo camino que está recorriendo, su otrora padre en la ficción sigue estando a su lado.