El remake de American Psycho tiene un problema: varias estrellas han rechazado el papel porque "no quieren estar en la piel de Christian Bale"

American Psycho tendrá una nueva versión de la novela de Bret Easton Ellis publicada en 1991, que ya fue adaptada al cine de la mano de Mary Harron en el año 2000.

Aquella película encumbró a un Christian Bale desatado y lo lanzó de lleno al estrellato que años más tarde ya no soltaría.

Ahora, es turno de Luca Guadagnino repetir el éxito que tuvo la cinta, eso sí, a posteriori, ya que en el momento no fue recibida con mucho entusiasmo. Sin embargo, el proyecto se ha encontrado con un contratiempo inesperado.

Christian Bale como Patick Bateman en American Psycho | Lionsgate

Tan pronto como se anuncio la producción, nombres como Cooper Koch o Patrick Schwarzenegger se vincularon al papel, aunque todo hacía indicar que iría a parar a manos de Austin Butler.

Así las cosas, el legado de Bale parece estar siendo un impedimento para la película, tal y como ha señalado el autor del libro original.

Christian Bale en American Psycho | Cordon Press

"Un par de actores de renombre, cuyos nombres no puedo revelar, la rechazaron", dijo el escritor en su podcast, según ha recogido Variety. "Creo que quizás porque no quieren estar en la piel de Christian Bale".

Ellis también añadió que la versión reimaginada de American Psycho recibió un guion completamente nuevo, escrito por Scott Z. Burns, desde que el proyecto se anunció por primera vez en 2024. "Por lo que me han dicho, esta película es completamente diferente a la de Mary Harron del año 2000. Es una perspectiva completamente distinta y no se parece en nada a aquella película", señaló Ellis.

Otros nombres como Jacob Elordi, el actor del momento, han sido rumoreados para el casting. No obstante, habrá que esperar a la confirmación.