El mensaje de la viuda de James Van Der Beek a Rebecca Gayheart, exmujer de Eric Dane: "Echaremos de menos a nuestros chicos"

El 2026 ha comenzado con noticias muy tristes para el mundo del cine y la televisión. Hollywood ha llorado las pérdidas de leyendas como Robert Duvall, pero también de actores jóvenes como James Van Der Beek o Eric Dane a causa de distintas enfermedades.

El pasado 11 de febrero fallecía el actor de Dawson crece a los 48 años, dejando a una esposa y 6 hijos que han recibido la solidaridad de distintas celebridades y personas anónimas a través de donaciones.

James Van Der Beek en 2017 | Gtres

Menos de 10 días después, el intérprete de Anatomía de Grey y Euphoria murió después de luchar 10 meses contra la ELA.

Tras la noticia, la viuda de James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek, compartió un mensaje para Rebecca Gayheart, exmujer de Dane.

A través de las Stories de Instagram, la viuda de James escribió Kimberly: "Te queremos mucho Rebecca. Echaremos de menos a nuestros chicos riéndose juntos en las fiestas de Navidad".

La viuda de James Van Der Beek recuerda a Eric Dane | Instagram @rebeccagayheartdane

Junto a estas palabras, la mujer de 43 años publicó una imagen de ambos matrimonios en 2017, aunque su amistad se remontaba a más de una década antes.

James Van Der Beek, su mujer Kimberly, Rebecca Gayheart y Eric Dane en 2014 | Getty Images

Dos pérdidas irreparables para el mundo de la televisión que dejarán un vacío entre sus fans y seres queridos, unidos ahora por la tragedia.