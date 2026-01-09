Los protagonistas de Stranger Things después de la serie: Dónde los veremos próximamente

El mundo recibió con los brazos abiertos al grupo de niños que nos presentaron en la primera temporada de Stranger Things allá por 2016. Ahora, con un reparto que fue creciendo conforme estrenaban nuevas entregas y ya siendo más adultos que adolescentes, los protagonistas de la serie de preparan para afrontar un futuro lejos de Hawkins.

Pero, ¿cuáles son los proyectos que tienen en marcha? Repasamos la lista de estrenos que llegarán en los próximos años y que mantendrán a todos estos actores en el punto de mira de los fans.

Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown, Eleven, en el capítulo 5 de 'Stranger Things 4' | Netflix

Millie Bobby Brown empezó la serie con tan solo 12 años y ahora, en pleno 2026, la joven actriz ya presume de ser madre. Un éxito en lo personal que compagina con los múltiples proyectos que tiene en el horizonte.

Enola Holmes 3 será la primera película en llegar, a la que le seguirán otras como Perfect, Just Picture it o la serie Prism; así como las todavía en desarrollo The thing about jellyfish o The girls I've been. Nada mal para tener todavía 21 años.

Finn Wolfhard

Finn Wolfhard en Stranger Things | Cordon Press

El adorable Mike Wheeler ya ha protagonizado un buen surtido de éxitos fuera de Stranger Things. Y es que sus papeles en It o Cazafantasmas le han permitido distanciarse de Hawkins antes incluso del final de la serie.

Este mismo año protagonizará la nueva cinta de A24 La leyenda de Ochi, ha prestado su voz para la serie animada New-Gen (en posproducción) y está rodando la película Crash Land.

Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo, Dustin en 'Stranger Things' | Netflix

Dustin se robó el show durante las cinco temporadas de Stranger Things (junto, evidentemente, a Steve). Sin embargo, tras el estreno de la temporada final, su calendario parece haberse despejado.

Por el momento únicamente tiene un proyecto por delante: Una película, todavía pendiente de título, sobre la pizza bajo el sello de producción de Hulu. Es decir, Gaten da el salto de Netflix a Disney+.

Caleb McLaughlin

Caleb McLaughlin como Lucas en 'Stranger Things' | Netflix

Otro que no tiene muchos compromisos pendientes es Caleb McLaughlin, más conocido como Lucas Sinclair.

Hasta la fecha solo prestará la voz en la película Goat: una cinta animada sobre una cabra que, contra todo pronóstico, triunfa en el deporte. Llegará a los cines el próximo 13 de febrero.

Noah Schnapp

Will Byers (Noah Schnapp) en Stranger Things 5 | Netflix

Quien definitivamente ha decidido tomarse unas largas vacaciones después de Stranger Things ha sido Noah Schnapp.

El actor, que ha emocionado al mundo tras su gran momento como Will en la última temporada de la serie, no tiene ni películas ni series pendientes.

Sadie Sink

Sadie Sink como Max en Stranger Things | Netflix

En contrapartida, Sadie Sink podría estar al borde de convertirse en una de las estrellas de Hollywood más importantes del momento.

Dejando atrás a la divertida Max, la actriz ya se prepara para el gran estreno que será Spider-Man: Brand new day, presumiblemente volverá en Vengadores: Secret Wars y, lejos de Marvel, trabaja en una cinta llamada John Proctor Is the Villain.

Charlie Heaton

Entrevistamos a Charlie Heaton | Isabel S. Samaniego

Pasamos al elenco adolescente (al menos cuando se estrenó la serie) para hablar de Charlie Heaton. El hermano mayor de Will volverá muy pronto a Netflix para una película ambientada en Terranova y Labrador, Canadá.

Joe Keery

Joe Keery, actor de Stranger Things | Gtres

No hace falta que Joe Keery, alias Steve Harington, aparezca en la gran pantalla para hablar de éxito. Y es que el actor también presume de una influyente carrera musical con su proyecto DJO, recientemente número 1 en escuchas de Spotify. Aunque, por si acaso, estrenará el 13 de enero la comedia Cold Storage junto a Liam Neeson.

Natalia Dyer

Natalia Dyer en Stranger Things | Netflix

Natalia Dyer, al igual que Noah Schnapp, no continuará a corto plazo en la industria. Hasta ahora, sigue sin proyectos ni en cine ni en televisión, sumándose a las vacaciones de su compañero de reparto.

Maya Hawke

Maya Hawke | Gtres

La que no pretende descansar en lo más mínimo es Maya Hawke. Su carrera va mucho más lejos de Stranger Things y así pretende seguir demostrándolo, con películas como la nueva entrega de Los juegos del hambre, One night only, Wishful thinking, Wilder & Me, Revolver o Lucia.

Jamie Campbell Bower

Jamie Campbell Bower en Stranger Things 5 | Netflix

El aterrador Vecna no se conforma con haber interpretado a uno de los villanos más influyentes en los últimos años y se ha incorporado a nada menos que El señor de los anillos: Los anillos de poder para su temporada 3. Asimismo, estrenará este mismo año la película de terror True Haunting.

Winona Ryder

Winona Ryder en el estreno de la cuarta temporada de 'Stranger Things' | Gtres

Stranger Things fue el resurgir de Winona Ryder; sin embargo, parece que su intención es volver a tomarse un descanso y esperar que lluevan papeles que realmente le interesen. Porque, como Natalia y Noah, no tiene compromisos pendientes.

David Harbour

David Harbour | Gtres

Tras todas las polémicas protagonizadas durante el pasado año, la carrera de David Harbour podría haberse puesto contra las cuerdas. Sin embargo, el eterno Hopper volverá a lo grande como Guardián Rojo en Vengadores: Doomsday, además de tener otros proyectos como Noche de paz 2, The Trashers o, compartiendo doblaje con Caleb, la cinta animada Goat.

Stranger Thingsha terminado; pero, como bien se puede observar, los actores que tantos buenos momentos nos han regalado en estos 9 años se mantendrán (algunos más y otros menos) presentes en nuestras vidas.