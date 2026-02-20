Así fue la última aparición pública de Eric Dane antes de morir: En una alfombra roja junto a su novia por primera vez

Eric Dane, el icónico actor de televisión de los 90, ha fallecido recientemente a los 53 años, apenas diez meses después de hacer público que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA). El actor, conocido por sus papeles en Anatomía de Grey y Euphoria, se convirtió en un rostro visible de la enfermedad durante sus últimos meses de vida, en los que siguió trabajando y realizando apariciones públicas siempre que su estado de salud se lo permitió.

Su última aparición en una alfombra roja tuvo lugar en el estreno de la serie Countdown en Los Ángeles, el 18 de junio de 2025. Aquella noche tuvo un significado especial: además de presentar su nuevo proyecto televisivo, fue la primera vez que posó públicamente junto a su pareja, la cineasta Janell Shirtcliff. Ambos caminaron de la mano ante las cámaras, en lo que fue también su primera aparición pública desde que Dane anunciara su diagnóstico solo dos meses antes.

Eric Dane presenta a su novia Janell Shirtcliff en la premiere de su serie Countdown | Cordon Press

En el evento, el actor se reencontró con varios compañeros del reparto de la serie, entre ellos Jessica Camacho, Violett Beane, Uli Latukefu, Elliot Knight y Merrick McCartha. También compartió momentos cómplices con Jensen Ackles, con quien mantenía una estrecha relación profesional tras haber trabajado juntos en el drama criminal de Prime Video. Aunque la serie fue cancelada tras una temporada, Ackles expresó en entrevistas posteriores su admiración por la entrega y el carácter de Dane durante el rodaje.

A nivel personal, Dane mantenía una relación con Shirtcliff, aunque nunca llegó a formalizar el divorcio con su esposa Rebecca Gayheart, de quien se separó en 2018. Tras el diagnóstico de ELA, ambos decidieron cancelar los trámites de divorcio y continuar como familia por el bienestar de sus hijas, pese a no retomar su relación como pareja.

Eric Dane aparece en público tras anunciar que padece ELA para presentar la serie Countdown | Gtres

En el terreno profesional, la despedida de Eric Dane de la televisión llegará de forma póstuma con la tercera temporada de Euphoria, cuyo estreno está previsto para el 12 de abril en HBO, convirtiéndose en su último trabajo emitido en vida.

Esa última alfombra roja, tomada de la mano de Janell Shirtcliff, queda ahora como la imagen final de un actor que decidió seguir mostrándose al público hasta el final, combinando su despedida profesional con un discreto gesto de intimidad personal.