La petición de Mia Goth a su ex Shia LaBeouf tras ser arrestado por agresión: "Quiere que vaya a rehabilitación"
Después de salir a la luz la detención de Shia LaBeouf por pelearse en Nueva Orleans, su ex Mia Goth estaría preocupada por su adicción al alcohol.
La vida de Shia LaBeouf parece estar patas arriba desde los últimos años. El actor cuenta sus papeles con los dedos de la mano en los últimos años, y en el plano personal tampoco le va mejor.
El protagonista de Transformers impactó a sus fans cuando recientemente salió a la luz su detención tras agredir a varias personas y meterse en una pelea en plenas celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans.
Poco después reapareció vagando solo y sin camiseta, aparentemente buscando una iglesia. Unas imágenes que no solo han preocupado al mundo del cine, también a su exmujer, Mia Goth.
El matrimonio rompió definitivamente el año pasado tras una hija en común y 14 años de idas y venidas en la relación. Pero eso no ha impedido que la actriz haya pedido a LaBeouf que vaya a rehabilitación por sus problemas con la bebida, según fuentes cercanas recogidas por TMZ.
Sin embargo, el comportamiento reciente del actor "viene ocurriendo desde hace años" a puerta cerrada, tal y como han indicado. Según TMZ, la policía acudió varias veces a su casa de Los Ángeles antes de romper.
Eso sí, estas fuentes afirman que la estrella de Frankenstein todavía ama a LaBeouf y quiere que esté en la vida de su hija de 3 años, Isabel.
