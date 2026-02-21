La petición de Mia Goth a su ex Shia LaBeouf tras ser arrestado por agresión: "Quiere que vaya a rehabilitación"

La vida de Shia LaBeouf parece estar patas arriba desde los últimos años. El actor cuenta sus papeles con los dedos de la mano en los últimos años, y en el plano personal tampoco le va mejor.

El protagonista de Transformers impactó a sus fans cuando recientemente salió a la luz su detención tras agredir a varias personas y meterse en una pelea en plenas celebraciones del Mardi Gras en Nueva Orleans.

Poco después reapareció vagando solo y sin camiseta, aparentemente buscando una iglesia. Unas imágenes que no solo han preocupado al mundo del cine, también a su exmujer, Mia Goth.

El matrimonio rompió definitivamente el año pasado tras una hija en común y 14 años de idas y venidas en la relación. Pero eso no ha impedido que la actriz haya pedido a LaBeouf que vaya a rehabilitación por sus problemas con la bebida, según fuentes cercanas recogidas por TMZ.

Shia LaBeouf y Mia Goth | Getty

Sin embargo, el comportamiento reciente del actor "viene ocurriendo desde hace años" a puerta cerrada, tal y como han indicado. Según TMZ, la policía acudió varias veces a su casa de Los Ángeles antes de romper.

Eso sí, estas fuentes afirman que la estrella de Frankenstein todavía ama a LaBeouf y quiere que esté en la vida de su hija de 3 años, Isabel.