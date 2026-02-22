Todas las estrellas de Anatomía de Grey que han reaccionado a la muerte de Eric Dane (y varios silencios notables)

Eric Dane, actor que interpretó al doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey o a Cal Jacobs en Euphoria, falleció este jueves 19 de febrero a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Tras conocerse la noticia, múltiples compañeros de profesión que trabajaron con Dane han difundido mensajes de despedida y condolencias, destacando los del elenco de la serie de Shonda Rhimes, que escribió: "Eric Dane era un actor verdaderamente talentoso, cuya interpretación del Dr. Mark Sloan dejó una huella imborrable en la serie y en el público mundial".

Junto a la creadora de Anatomía de Grey, la mayoría de sus compañeros han tenido emotivos palabras para el actor, que estuvo presente desde la temporada 2 hasta la temporada 9.

Kate Walsh, que interpretó a la Dra. Addison Montgomery, expresó su tristeza en Instagram: "Recuerdo literalmente mi primera escena con Eric... Una escena en el ascensor del Seattle Greys. Hace muchísimo tiempo. Creo que también fue su primera escena en la serie y estaba nervioso. Era tan guapo que pensé: '¿Pero este tipo sabe actuar?'. Y claro que sabía, y el resto es historia. Una de las cosas que me encantaban de Eric era su sensibilidad y vulnerabilidad (e inteligencia, por supuesto), pero tenía la seriedad y el alma que hacían que su trabajo fuera magnético y lo convertían en un gran amigo fuera del set. En aquellos primeros días de Anatomía de Grey, como en la mayoría de las series de televisión, pasábamos más tiempo juntos que con nadie más, así que nos convertimos en una especie de familia, y Eric era una gran fuente de apoyo y amor".

T.R. Knight, George O'Malley en la serie, publicó una foto suya colocándole la pajarita a Dane, escribiendo: "Eric, tu generosidad y humor siempre serán una guía; tu valentía y honestidad, un faro. Mi corazón forma parte del vasto círculo que te rodea y te ama".

Kim Raver, (Dra. Teddy Altman), le recordó en sus redes sociales como "una luz" que "se le veía brillar con naturalidad en el set, así como cuando estaba con Rebecca y sus niñas".

Uno de los mensajes más emotivos ha sido el de Chyler Leigh, que interpretó a Lexie Grey, su novia en pantalla, hasta la muerte de ambos tras el accidente aéreo.

"Las últimas 48 horas han sido devastadoras", escribió Leigh en una declaración a E! News. "Nunca pensé que usaría el término 'tenía o era', pero aquí estamos. Y lo odio. Eric tenía un corazón de oro. Su humor y, sobre todo, su risa eran contagiosos. Era un hombre profundamente inteligente que podía mantener una conversación filosófica durante horas, incluso durante el rodaje. Fue un padre increíble y amaba a sus hijas FEROZMENTE".

Eric Dane y Chyler Leigh en la temporada 5 de Anatomía de Grey | Cordon Press

Otro de los actores que más han conmovido con su despedida ha sido Patrick Dempsey, el rival y mejor amigo de Dane en la serie con su papel de Derek Sheperd. El intérprete le recordó en una entrevista revelando sus difíciles últimos días y asegurando que estaba en contacto con él.

Por su parte, Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt), Sarah Drew (April Kepner) o James Pickens Jr. (Dr. Richard Webber) han llorado la muerte de Dane a través de sendas historias de Instagram donde han compartido una imagen del actor en la serie y un mensaje que reza "descansa en paz, amigo".

Sin embargo, otras estrellas se han mantenido en silencio, llamando especialmente la atención de intérpretes como Ellen Pompeo (Meredith Grey), productora además de la serie, Katherine Heigl (Izzie Stevens), Sandra Oh (Cristina Yang), Justin Chambers (Alex Karev), Jesse Williams (Jackson Avery) o Sara Ramírez (Callie Torres).