La nueva precuela de Juego de Tronos contará la historia del Rey Loco y la rebelión de Robert Baratheon y Ned Stark

La obra de George R.R. Martin llegó a HBO en 2011 para revolucionar la historia de la televisión. La serie comenzaba exactamente igual que lo hacían los libros: con un grupo de exploradores cruzando el Muro, la llegada de Robert Baratheon a Invernalia y el ascenso (no voluntario) de Ned Stark a Mano del Rey. Este fue el punto de arranque de Juego de Tronos; sin embargo, el pasado de los personajes era igual de relevante que la mudanza del líder de la Casa del Lobo a Desembarco del Rey.

Robert Baratheon y Ned Stark en Juego de Tronos | HBO

Y es que nada de lo que vimos habría sido posible sin la rebelión de Robert contra la tiranía del apodado Rey Loco, también conocido como Aerys Targaryen. Por aquel entonces, Robert estaba enamorado y prometido con Lyana Stark, hermana de Ned (y, según contó la serie años después, madre de Jon Snow). Cuando el hijo de Aerys, Rhaegar Targaryen, presuntamente secuestra y asesina a Lyanna, Baratheon arde en furia y se alía con Ned, cuyo hermano Bran Stark había sido asesinado por el propio rey.

Rhaegar Targaryen y Lianna Stark en Juego de Tronos | HBO

Así, comienza una lucha por el Trono de Hierro que lleva a la Casa del Ciervo y a la del Lobo a combatir mano a mano, haciendo alianzas con diferentes familias por todo Poniente. Unas alianzas que, cuando tiempo después el Norte planta cara a los Lannister, se ponen a prueba en los acontecimientos que todo el mundo vio durante Juego de Tronos. Todo ello concluyendo con la victoria de la rebelión tras el asesinato de Aerys por parte de Jaime Lannister, que le valió el sobrenombre de "matarreyes".

Jaime Lannister en Juego de Tronos | HBO

Esta parte de la historia, si bien medianamente mostrada con flashbacks en la serie original, jamás ha sido vista por los fans de la franquicia. Algo que está a punto de cambiar.

Juego de Tronos: El Rey Loco llegará a los escenarios de Reino Unido para reinventar el imaginario de Martin en forma de obra de teatro. La Royal Shakespeare Company adaptará esta historia no (propiamente) contada con Duncan Macmillan como guionista y Dominic Cooke en la dirección.

El estreno está previsto para el verano y se espera que a lo largo de abril salgan las entradas a la venta. Una obra ambiciosa que pretende convertirse en un nuevo fenómeno teatral, como bien lo fueron otros proyectos que saltaron de la pantalla a los escenarios como Harry Potter y el legado maldito o Stranger Things: The First Shadow.

Así pues, quienes quieran profundizar en los antecedentes de Juego de Tronos, tienen la oportunidad de hacerlo en cuestión de unos meses. Una nueva precuela que, si bien esta vez no estará disponible en plataformas, sí continúa expandiendo una saga de la que nunca se tiene suficiente.