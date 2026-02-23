Amor, venganza, tradición y otras razones para viajar a En tierra lejana

Cuando nos planteamos hacer un viaje, la primera impresión que nos causa la información que tenemos es clave para decidirnos por ese destino. En el caso de En tierra lejana (Uzak Şehir) solo han hecho falta tres días para convencernos de prolongar nuestra estancia en Mardin porque hay demasiadas cosas que nos gustan, demasiados aspectos que nos intrigan y demasiada curiosidad por saber qué nos deparará nuestra convivencia con la familia Albora.

La nueva vida de Alya

Alya | antena3.com

Quien seguro esperaba otro viaje era Alya (Sinem Ünsal). Ella llegó a Mardin con un único propósito: enterrar a su marido en la tierra que lo vio nacer. Eso ya era suficientemente dramático, pero lo que ha vivido y descubierto en esas tierras ha superado con creces su dolor.

Alya se encuentra cada vez más atrapada en una jaula. Ella solo quiere regresar a Canadá, pero llegar a Mardin es mucho más fácil que salir.

Es una mujer profesional e inteligente, pero en Mardin solo es la viuda de Boran. Es incapaz de entender a su familia y todo cuanto les rodea. Es como si hubiese viajado al pasado y, además, hubiese aterrizado en otro planeta. Todo es desconocido. Todo es raro. Todo es hostil. Todo es peligro.

La mayor angustia de Alya es que está perdiendo la partida. A su hijo le fascina todo lo que a ella le horroriza. Cada una de sus huidas se complica más que la anterior. Cuanto más conoce del pasado de su marido, más comprende que era un desconocido. Por cierto, ¿lo sabe ya todo o algún otro secreto?

Lo único bueno que le ha pasado a Alya en Mardin es la amistad con Nare y, aunque ella no sea consciente, la complicidad con Cihan. Si alguien puede ayudar a Alya, ese es Cihan. Sus formas no son las más adecuadas, pero en el fondo Cihan es el mejor aliado que tiene Alya para sobrevivir en Mardin.

Alya se aferra a su valor y a su obstinación, pero ¿serán suficientes? ¿Se adaptará a su nueva realidad o adaptará esa nueva realidad a su personalidad y carácter?

La resiliencia de Cihan

Cihan al borde de la muerte, Alya atrapada en Mardin y un clan dividido: así fue el impactante segundo capítulo de En tierra lejana | Antena 3

Si Alya está totalmente fuera de juego, Cihan (Ozan Akbaba) es el ejemplo perfecto de la resiliencia. Tiene una capacidad innata para adaptarse a cualquier circunstancia. Desde liarse a puñetazos con su enemigo a jugar con los peluches de su sobrino.

Pero, sobre todo, Cihan es un misterio. Desde que lo conocemos ha sido el más rudo y el más tierno. Es el más osado y el más cohibido. Es el más decidido y el más indeciso. Es el más hosco y el más simpático. El más exigente y el más sacrificado. El más sensato y el más inconsciente.

Cihan es todos y cada uno de ellos. Y por eso nos resulta tan interesante. Porque en cada secuencia conocemos una nueva capa de este personaje y cada una de ellas nos fascina más que la anterior. ¿Cuánto más nos queda por descubrir? ¿Qué faceta primará? ¿El hombre que no duda en recurrir a la violencia si hace falta o el que lee a Shakespeare? ¿El hombre huraño que apenas habla o el que hace chistes sobre una herida de bala?

Los hechos dicen que es el héroe de esta historia: se ha enfrentado varias veces a la muerte sin pestañear y no ha dudado ni un segundo en correr a defender a los suyos. También tiene papeletas para ser el galán. Su manera de tratar a Alya no es la más cortés, pero se esfuerza por hacerle entender cómo son los Albora, la protege de los continuos ataques de Sadakat (y de Demir) y, sobre todo, comprende su confusión. Han creado un vínculo muy especial, ¿cómo evolucionará?

La tradición es ley en Mardin

Izzet abandona a Alya en Mardin: “No tienes ninguna posibilidad de llevarte al niño” | antena3.com

Uno de los grandes atractivos de esta serie es Mardin, donde ya estuvimos previamente con Sila y Hercai. ¿Por qué? Porque Mardin es un personaje en sí mismo, que nos fascina y aterra a partes iguales.

Sus callejuelas y sus paisajes agrestes invitan al paseo, pero también nos asusta lo que esconden. Nos apetece desayunar en las terrazas de sus mansiones, pero nos inquieta lo que puede pasar dentro de sus muros.

Porque en Mardin la tradición es la ley. Si la tradición dice que el nieto pertenece a la abuela, así se hace. Si la tradición dice que una viuda debe casarse con su cuñado, así se hace. Si la tradición dice que una muerte debe saldarse con otra muerte, así se hace.

Nosotros ya tenemos experiencia en Mardin, pero Alya apenas está en la primera clase. Y su aprendizaje no va a ser fácil.

Todo lo contrario que le pasa a Deniz. Mientras que ella no entiende nada de lo que pasa a su alrededor, su hijo está plenamente integrado. Y además es feliz.

No sabemos si son los genes Albora o el aire de Mardin, pero Deniz parece confirmar eso de que uno es de donde pace y no de donde nace. Y eso que por ahora ha pacido poco, pero Deniz ya ha dejado atrás Canadá. Él ahora es ciudadano de Mardin. Deniz se quedó en Toronto. Ahora es Cihan.

Una familia intergeneracional

La impactante condición de Sadakat: Alya deberá casarse con Cihan para no perder a su hijo | Antena 3

Otro personaje que impresiona es Sadakat. Evidentemente encabeza el ranking de los más odiados por pretender quedarse con Deniz. Pero, al mismo tiempo, nos preguntamos cómo es posible que una mujer tenga esa autoridad en un entorno donde las demás son prácticamente invisibles.

De hecho, solo Cihan es capaz de replicar alguna de sus órdenes y a veces consigue imponerse a la voluntad de su madre. ¿De dónde viene tanto poder? ¿Cómo lidiará con esa nuera que no se amilana ante su todopoderosa presencia?

Y entre los más jóvenes de los Albora hay dos parejas que requieren nuestra atención. Nare y Sahin tuvieron su oportunidad, pero la perdieron. Ahora ella está casada con un sinvergüenza y él vive suspirando por ella. ¿Tienen alguna esperanza? Kaya y Zerrin están donde estuvieron sus hermanos. ¿Será su destino el mismo?

Y habría mucho más que decir (los Baybars, los negocios de los Albora, las disputas por el liderazgo familiar, Mine…), pero apenas hemos aterrizado En tierra lejana y necesitamos tiempo para aclimatarnos. Lo que sí tenemos claro es que este viaje lo vamos a hacer todas las semanas.