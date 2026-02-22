Hilary Duff rompe su silencio sobre la polémica con Ashley Tisdale y el grupo de "madres tóxicas": "Esto no es nuevo para mí"

Ashley Tisdale soltó una bomba mediática a comienzos de este 2026 después de publicar un polémico artículo en su blog llamado You're Allowed to Leave Your Mom Group (Tienes permitido abandonar tu grupo de mamás), en el que detallaba su traumática experiencia con un grupo de "madres tóxicas" con las que rompió su amistad.

Aunque no mencionó nombres directamente, todo indica a que entre aquel grupo se encontraban famosas como Meghan Trainor, Mandy Moore o Hilary Duff. De hecho, esta última recibió muchas críticas después de que su marido se burlara de la actriz, confirmando aparentemente los rumores.

Ashley Tisdale como Sharpay Evans en High School Musical | Cordon Press

Después de varias semanas sin nuevas declaraciones, la cantante por fin ha roto su silencio al ser preguntada por esta controversia en una entrevista con Los Angeles Times.

"Esto no es nuevo para mí. Me pasa desde que tenía unos 15 años y los paparazzi empezaron a seguirme", ha señalado Duff sobre el drama. "Todo empieza a documentarse y todo el mundo conoce mi vida y a todos los involucrados".

"Así que las historias que llegan a los medios no son lo que le sucede a una persona normal que quizá se hizo actriz de adulta. Y ahora esto se ha intensificado por los comentarios de TikTok que buscan clickbait", continuó. "Es difícil porque piensas: 'Espera, vaya, esa persona tenía razón' y 'Vaya, esa persona no sabe de lo que habla'", ha comentado, añadiendo que "depende del día" puede ignorar todo lo que se dice de ella en Internet.

Hilary Duff | Gtres

"Cuando hay alguna locura, me voy a casa y silencio el ruido", ha declarado.

El revuelo llega cuando Hilary Duff acaba de regresar a la música con Weather For Tennis, su primer álbum en 11 años conectando con la nostalgia millennial.