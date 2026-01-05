¿El final de Stranger Things ha gustado o decepcionado? Las razones por las que el público está dividido

Después de casi una década, Stranger Things ha terminado. Un final que llegó, paradójicamente, con el inicio de 2026 y que ya se ha convertido en todo un éxito para Netflix.

Sin embargo, como bien suele suceder cuando millones de personas están pendientes de cada pequeño detalle, la serie ha generado polémica en su conclusión. El público está dividido y todavía no hay un veredicto claro sobre si ha gustado a los fans o si, por otro lado, ha resultado ser una decepción.

Vecna en Stranger Things 5 | Netflix

Y es que mientras que finales odiados como el de Juego de Tronos tienen un rotundo 4/10 en IMDB; Stranger Things se mantiene en un sólido 7'8/10.

Pero, ¿qué argumentos utilizan los detractores? ¿Realmente tienen una base sólida? Veamos las principales razones por las que la audiencia no se pone de acuerdo.

¡Atención a los spoilers!

El Azotamentes, un enemigo cualquiera

El Azotamentes de Stranger Things | Netflix

En el último episodio de la serie, llega una revelación que muchos habían visto venir hace tiempo. A pesar de que Vecna se hubiera presentado como el villano más villano de todos, finalmente resultó ser la herramienta que utilizaba el Azotamentes para llevar a cabo sus terribles planes.

Ahora bien, en la batalla final este gran enemigo parece no serlo tanto. Buena parte de los espectadores critican que puedan vencer al monstruo con poco más que un lanzallamas, bengalas y lanzas.

Sin embargo, esto no resultaría exactamente así. Tal y como se indica, debilitar a Vecna es debilitar al Azotamentes. Por lo que el trabajo realizado tanto por Eleven como por Will es clave para alcanzar la victoria. Una lucha que, sin la evolución del propio Will, habría tenido un resultado muy diferente.

Preguntas que (probablemente) jamás sean respondidas

Stranger Things 5 | Netflix

Los frentes abiertos se han convertido en una de las principales críticas de la audiencia más escéptica con el final. No son pocos; no obstante, algunos tienen más peso que otros.

La pregunta por excelencia es evidente: ¿Qué sucede con Eleven? Los creadores de la serie han dejado todo en manos de los fans; una decisión que aboga por la ambigüedad con plenas intenciones.

Aunque esta no es más que una de las muchas respuestas que puede que jamás lleguen. El origen de esa misteriosa piedra que ataca a Henry Creel, los militares que desaparecen con una elipsis de 18 meses o el destino de las madres que había capturado la Dra. Kay son algunas de las más destacadas. Lo único que parece estar claro es que, hoy en día, dejar las cosas en manos de la imaginación del público tiende a verse con malos ojos.

¿Y los demogorgons?

Demogorgon de Stranger Things | Netflix

La ausencia de los demogorgons y demás criaturas del Upside Down no ha sido pasada por alto. No es para menos: Desde los inicios de la serie estos monstruos representaban una gran amenaza y no verlos en el final ha sido, como poco, chocante.

Pero, ¿hay una explicación para que no aparezcan? Los hermanos Duffer han afirmado que esto se debe a que Vecna no se esperaba el ataque de Eleven en el Abismo. Por lo tanto, no tuvo tiempo de alertar a sus huestes.

Mientras que algunos seguidores afirman que se convirtieron en parte del Azotamentes, como bien sucede en la tercera temporada de la serie. Sea como sea, no hay una justificación clara al respecto.

Un "epílogo" demasiado largo

Escena del episodio final de Stranger Things | Netflix

La acción termina pasada la hora del episodio; sin embargo, para entonces, todavía queda otra hora más. Un metraje que no pocos han definido como un "epílogo demasiado largo".

En este punto, conviene hacer un inciso. El mero hecho de que las secuencias de acción acaben, no significa que lo haga la serie. Categorizar de "epílogo" a la segunda parte del episodio es, terminológicamente, erróneo.

Y es que por mucho que el Upside Down esté destruido, Stranger Things no había terminado: La ficción de los Duffer habla de la infancia de Mike y compañía, así como su paso a la edad adulta.

La escena final con la emotiva partida de Dragones y Mazmorras no es un epílogo. No es una escena postcréditos. No es prescindible. Es el cierre argumental y emocional de los personajes, poniendo fin al viaje emprendido 9 años atrás y, con él, a la infancia de los protagonistas.

El peso de Juego de Tronos

Steve Harrington de Stranger Things y Ned Stark de Juiego de Tronos | Netflix - HBO

Juego de Tronos reinventó la historia de la televisión cuando, antes de concluir su primera temporada, siguieron al pie de la letra las palabras de George R.R. Martin y decapitaron a su protagonista.

La ficción de HBO puso los estándares muy altos y ni la propia serie pudo cumplirlos. Sin embargo, por mucho que las muertes dramáticas hayan marcado la línea narrativa de muchas producciones desde entonces, esto dista mucho del espíritu de Stranger Things.

Que no muera ningún protagonista (más allá del misterio de Eleven) ha decepcionado a unos fans que parecen olvidar que el espíritu ochentero solía conllevar un final donde todo es felicidad. Y esto es por lo que han abogado los Duffer. Así pues, para bien o para mal, Juego de Tronos y Stranger Things solo tienen algo en común: Han sido seguidas por millones de personas en todo el mundo y sometidas a debates incansables en redes sociales.

Solo el paso de los años definirá el final de Stranger Things como victorioso o como una decepción. Por el momento, hay defensores y detractores a partes iguales. Y sí, ambos bandos tienen sus argumentos.