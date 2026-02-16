David Harbour se encontraba paseando por las calles de Nueva York el Día de San Valentín acompañado por una mujer pelirroja cuya identidad no ha trascendido, mientras muchos de sus compañeros de reparto de Stranger Things acudían a la boda sorpresa de Maya Hawke con el músico Christian Lee Hutson. El actor, de 50 años, ha sido visto con un abrigo verde oliva, pantalones informales y una gorra azul, caminando junto a su acompañante, que también iba abrigada y con gorra.

La escena ha contrastado con lo que ocurría a pocos kilómetros de distancia, donde Hawke celebraba su enlace en la Iglesia Episcopal de St. George ante sus padres, Ethan Hawke y Uma Thurman, y varios de sus compañeros de Stranger Things. Entre los asistentes estaban Finn Wolfhard, Joe Keery, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo, Sadie Sink y Natalia Dyer, además de Sam Nivola y Kathryn Newton.

La ausencia de Harbour en la celebración no ha pasado desapercibida, especialmente porque atraviesa un momento personal complicado. El actor se encuentra en proceso de divorcio de Lily Allen, con quien estuvo casado durante cuatro años y de quien se separó en 2025.

De hecho, el último año ha sido especialmente duro para el intérprete: en febrero se hizo pública la ruptura con la cantante, y ese mismo mes Allen reveló que había ingresado en un centro de tratamiento por "trastorno emocional".

Mientras sus compañeros celebraban un enlace marcado por la nostalgia de Stranger Things, Harbour ha optado por un perfil mucho más discreto, aunque su paseo acompañado no ha pasado desapercibido.