Patrick Dempsey comparte los desgarradores últimos días de Eric Dane: "Estaba empezando a perder el habla"

Eric Daneha fallecido este 19 de febrero "rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", tal y como ha declarado la familia del actor, que padecía ELA.

Desde que se ha conocido la noticia, numerosas estrellas de Hollywood se han despedido del intérprete de 53 años y algunas de las palabras más esperadas han sido las de sus compañeros en Anatomía de Grey.

Eric Dane en la temporada 3 de Anatomía de Grey como el doctor MarK Sloan | Cordon Press

Precisamente, su gran rival en la serie, Patrick Dempsey, ha sido uno de los primeros en pronunciarse y rendirle homenaje. El actor no ha dudado en calificarle como "el hombre más divertido" y asegurar que fue "un placer trabajar con él" en una entrevista para The Chris Evans Breakfast Show.

"Me siento muy triste por sus hijos. Me escribía con él, nos enviábamos mensajes de texto, así que hablé con él hace una semana y unos amigos fueron a verlo y estaba empezando a perder el habla. Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, así que su calidad de vida se estaba deteriorando muy rápidamente", reveló, señalando que quería recordarlo con un espíritu alegre "porque siempre que estaba en el set, lo divertía muchísimo".

Patrick Dempsey y Eric Dane en Anatomía de Grey | Gtres

"Tenía un gran sentido del humor. Era fácil trabajar con él, nos entendimos al instante", continuó Dempsey. "La primera escena era él, ya sabes, en todo su esplendor, saliendo del baño con la toalla puesta, luciendo espectacular, haciéndote sentir completamente fuera de forma e insignificante", recordó sobre su debut en la serie.

Dempsey además quiso despejar las dudas de que "nunca hubo realmente ninguna competencia" entre él y Dane en el set y que "se llevaron bien" desde el principio: "Había un maravilloso respeto mutuo. Es increíblemente inteligente y siempre recordaré esos momentos de diversión que compartimos".

"Hizo un trabajo increíble al crear conciencia sobre esta horrible enfermedad y esos días que quedan y simplemente nos recuerda que todos tenemos que celebrar cada día como si fuera nuestro último día", añadió sobre la ELA.

Ambos formaron una rivalidad en pantalla como el Dr. Derek Shepherd (Dempsey) y el Dr. Mark Sloan (Dane), los icónicos Doctor Macizo y Doctor Caliente, quienes tras sus disputas luego se convertían en grandes amigos y aún hoy son dos de los personajes más queridos de la serie a pesar de sus salidas hace años.