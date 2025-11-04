¿Cómo ha cambiado la relación de David Harbour y Millie Bobby Brown en 10 años? De ser padre-hija en Stranger Things a una denuncia por acoso

David Harbour y Millie Bobby Brown forman parte del corazón de millones de personas en todo el mundo. Y es que, desde el estreno de la primera temporada de Stranger Things en 2016, los fans abrieron sus brazos a la relación paternofilial que se produjo en la ficción. Un vínculo que, desde entonces, parecía ser también parte de la realidad.

Ambos se conocieron durante el rodaje de la serie, que comenzó en noviembre de 2015. Por aquel entonces, Millie tenía tan solo 12 años; mientras que David ya tenía los 40. Han pasado 10 años desde entonces y, mientras que la actriz ya es madre, el intérprete de Jim Hopper se ha visto envuelto en varias polémicas durante los últimos meses.

Jim Hopper y Eleven en Stranger Things | Netflix

Quien fuera tan solo una niña en las primeras entregas de la ficción de los hermanos Duffer, parecía que había hecho de David una figura paterna durante sus años de adolescencia. Y es que, en 2018, afirmaba que "Winona Ryder y David Harbour eran como sus padres"; tanto es así que "en el set le decían que dejara de correr", educando a la joven.

Tan solo un año después, Harbour declaró que sentía "un instinto protector muy fuerte hacia ella", en especial en todo lo relativo al auge de su popularidad: "Me preocupa ella, la fama y todo con lo que tiene que lidiar. Siempre he sentido un profundo cariño paternal hacia ella".

Esto se mantuvo intacto de cara al estreno de la cuarta temporada de la serie, la última vez que les vimos en pantalla juntos. Momento en el que David afirmaba que "es muy conmovedor verlos crecer y, sobre todo, ser una figura paterna cariñosa en la serie". Es más, hablaba de ellos como si de un padre se tratara: "Verlos crecer me produce orgullo y también temor por todos ellos".

David Harbour y Millie Bobby Brown en la temporada 2 de Stranger Things | Netflix

Sin embargo, todo parece haberse roto de cara al final de Stranger Things. El actor lleva un tiempo siendo protagonista de polémicas, fruto de su divorcio de Lily Allen y el posterior álbum de la cantante en el que sacaba a la luz muchos de sus problemas. No obstante, ha sido ahora cuando realmente se ha visto contra las cuerdas.

Y es que, según informó Daily Mail, la actriz habría puesto una denuncia contra Davidpor acoso e intimidación. Un documento repleto de páginas y una larga investigación que podría haber puesto fin a su relación.

David Harbour y Millie Bobby Brown en la temporada 4 de Stranger Things | Netflix

Sin embargo, ambos se siguen mutuamente en redes sociales y, por el momento, no han hecho declaraciones al respecto. De hecho, ahora que Stranger Things 5 está a punto de estrenarse, todos los focos estarán puestos en ambos, a la espera de si aparecen juntos o no en los muchos eventos promocionales que están a la vuelta de la esquina.

Han pasado 10 años desde que Millie y David se conocieron. Ninguno de los dos es la misma persona que era en 2015 y, en esta década, el vínculo que los unía parece haberse ido tambaleando hasta incluso estar cerca de romperse. Un distanciamiento que, después del final de su serie más famosa, podría ser definitivo.