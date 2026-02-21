Liza Minnelli publicará sus memorias, Kids, Wait Till You Hear This!, el próximo 10 de marzo en las que reflexionará sobre su vida, incluyendo sus episodios de adicción o la relación con su madre, Judy Garland, así como con otras muchas celebridades.

Minnelli, que lleva 11 años sobria, espera que su historia inspire a otras personas que luchan contra el abuso de sustancias, según ha contado.

Mientras los lectores esperan a que el libro salga a la luz, People ha recopilado diversos fragmentos entre los que destacan la polémica de los Oscar 2022, la edición en la que ganó CODA.

En aquella gala, Minnelli presentó el Oscar a Mejor película junto a Lady Gaga. Una imagen muy comentada ya que lo hizo en silla de ruedas pero ella quería sentarse en una silla de director. La actriz ahora ha contado su verdad, cargando contra la Academia y la cantante.

Lady Gaga y Liza Minelli en los Oscar 2022 | Getty Images

"Inexplicablemente, me ordenaron —ni siquiera me pidieron— que me sentara en silla de ruedas o que no apareciera. Me dijeron que era por mi edad y por seguridad, porque podría resbalarme de la silla del director, lo cual era una tontería. No me tratarán así, dije. Mi copresentadora insistió en que no subiría al escenario conmigo a menos que estuviera en silla de ruedas", dice en sus memorias.

"Me rompió el corazón. Estaba mucho más abajo de lo que habría estado en la silla del director. Ahora no podía leer fácilmente el teleprompter que tenía encima. ¿Cómo te sentirías si te sacaran en silla de ruedas, contra tu voluntad, para actuar frente a una audiencia en directo y no pudieras ver con claridad? Así que cuando me trabé con algunas palabras, Gaga, que estaba a mi lado, no perdió el ritmo para interpretar a la heroína bondadosa para que todo el mundo la viera. 'Te tengo', dijo, inclinándose sobre mí", recuerda.

Después de la ceremonia, Gaga acudió a su camerino y le preguntó si estaba bien a su copresentadora. "La miré y simplemente le dije: 'Soy una gran admiradora'. Aprendí esta lección hace años de mamá y papá. En un momento de mucho estrés, hay que ser amable".

"La ganadora a mejor película ese año fue CODA. Me encantó la ironía del título: escribir mis memorias sería mi coda, mi verdad. Siempre hay un arcoíris, si sabes dónde buscarlo", relata Minelli sobre aquel comentado momento.