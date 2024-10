Stranger Things asegura que no cometerá el error de Juego de Tronos con su final: "No quieren eso"

El final de Stranger Things está cada vez más cerca, y con él, crecen las expectativas de los fans. Después de cuatro temporadas que han cautivado al público con su mezcla de ciencia ficción, nostalgia y emociones, los creadores, Matt y Ross Duffer, se enfrentan al desafío de dar cierre a una de las series más populares de la última década. En la lectura final del guion, el reparto no pudo contener las lágrimas, un reflejo de lo emocional que será esta última temporada, pero los showrunners están decididos a que su final no decepcione.

Dean Zimmerman, editor de la serie desde sus inicios, ha sido claro sobre el enfoque de los showrunners, Matt y Ross Duffer, respecto a la temporada final. En una entrevista con Screen Rant, Zimmerman ha afirmado: "Stranger Things está en pleno apogeo, es más grande de lo que nadie jamás imaginaría. Cada temporada que trabajo en esa serie, no creo que pueda crecer más, y siempre me sorprende lo increíblemente brillantes que son los hermanos Duffer para idear formas nuevas y más locas de hacer esto".

Personajes de 'Stranger Things' | Netflix

Con estas palabras, el editor deja claro que los Duffer están totalmente comprometidos en ofrecer un desenlace memorable y satisfactorio. Zimmerman también menciona lo difícil que es satisfacer a todos los fans con un final, reconociendo el ejemplo de Juego de tronos: "Toda su misión es lograr que esta última temporada sea un éxito, algo que, de manera controvertida, mucha gente dice que Juego de tronos no logró; no quieren eso, y no se conformarán con nada que no sea la perfección".

El miedo a repetir los errores de series anteriores, especialmente en la conclusión, es evidente. La crítica a Juego de tronos fue contundente, y los Duffer no quieren que los fans de Stranger Things se sientan igual de decepcionados. Zimmerman asegura que el equipo detrás de la serie está trabajando arduamente para crear un final que esté a la altura de las expectativas: "Puedo asegurarles que no se sentirán decepcionados, y definitivamente puedo asegurarles que tendrán aproximadamente la misma cantidad, tal vez un poco más, de contenido que en la temporada 4".

Escena de 'Stranger Things 4' | Netflix

La última temporada no solo promete más duración, sino también una escala épica que superará lo visto hasta ahora. Vecna, el aterrador villano interpretado por Jamie Campbell Bower, y el Upside Down serán las amenazas principales que los protagonistas tendrán que enfrentar. Zimmerman ha dejado claro que cada aspecto está siendo trabajado al máximo detalle para que el cierre sea satisfactorio y no deje ningún cabo suelto.

De esta forma, Stranger Things no solo busca ofrecer un final a la altura de lo esperado, sino que también está aprendiendo de los errores de otras grandes producciones para asegurar que los fans se despidan de la serie con un sentimiento de satisfacción.