El look de Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 que está inspirado en este icónico personaje del cine de los 80

El Volumen 1 de Stranger Things 5 ya ha llegado a Netflix después de más de tres años de espera para unos fans que ahora se preguntan cuándo se estrena la segunda parte de la última temporada.

Por fin, hemos visto cómo continúa el enfrentamiento entre Vecna (Henry Creel) y una Eleven más poderosa que nunca y con ganas de acabar de una vez con el villano del Upside Down.

Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 | Netflix

Mientras tratan de encontrarle en los primeros episodios, el personaje de Millie Bobby Brown luce en sus duros entrenamientos un particular atuendo compuesto por una sudadera y pantalón de chándal grises con un pantalón corto rojo por encima. Un estilo que evoca directamente a la imagen de adolescente americano ochentero rematado por una bandana.

Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 | Netflix

Sin embargo, este comentado nuevo outfit esconde más simbolismo del que parece a simple vista y es la culminación de un estilismo que ha ido madurando con el paso de las temporadas. De hecho, evoca al que llevó Josh Brolin en Los Goonies.

En palabras de la diseñadora de vestuario de la serie de Netflix, Amy Parris, al The New York Post: "Una mezcla de Josh Brolin de Los Goonies y luego Punky Brewster, con su mezcla de ropa recortada que agarraba sobre la marcha".

Josh Brolin en Los Goonies | Warner Bros.

"Es curioso, porque he empezado a recibir comentarios de gente como: '¿Pantalones cortos por encima de sudaderas?'. Y yo pensaba: ¡Era tendencia en los 80! Sabía que esta sería la reacción", dijo Parris al medio, añadiendo que la actriz se mostró algo desconfiada al principio e incluso bromeó diciendo que menos mal que ya estaba casada.

"Una vez que vio lo bonito que le quedaba, y sin duda fue un riesgo de moda para la época, creo que le gustó cuando se dio cuenta de lo cómodo y fácil de poner que era", explicó.

Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 | Netflix

Además, el personaje de Brolin en Los Goonies comparte más similitudes de lo que parece con el de Brown en Stranger Things, pues Brand y Eleven representan la imagen del líder protector del grupo.

Además, los hermanos Duffer han dicho muchas veces que algunas de sus referencias para la serie con Los Goonies y otras producciones ochenteras como E.T. o Stand By Me.