Los hermanos Duffer confiesan "la presión" que sufrieron con el final de Stranger Things: "Lo reescribimos una y otra vez"

Stranger Things es la serie de éxito por excelencia de Netflix. Durante sus cuatro temporadas estrenadas hasta la fecha, la historia de Hawkins ha sumado millones de espectadores en todo el mundo, conviertiendo el Upside Down en uno de los universos más relevantes de la pequeña pantalla. Ahora, casi diez años después de su primera emisión, los hermanos Duffer se preparan para su apoteósica despedida.

Sin embargo, el proceso de escritura de la temporada final no ha sido nada fácil. Si bien según uno de los guionistas, Paul Dichter, "todo estaba sobre la mesa desde el principio", las cosas en 2025 son bien diferentes de lo que eran en 2016. Así, Matt Duffer ha confesado que, aunque tienen "mucha más confianza y experiencia", también "hay otras presiones añadidas ahora". De hecho, ha comentado que "se siente como si tuvieras el Ojo de Sauron encima, con mucha gente mirando, muchas expectativas y mucho dinero gastado".

Los hermanos Duffer, Matt y Ross, creadores de Stranger Things | Getty

Esta presión no es nada sorprendente. Muchas han sido las series a lo largo de los últimos años que, llegando a su final, se echaron a perder. Perdidos o Juego de Tronos fueron las más sonadas; unos errores que Ross Duffer ha afirmado que se producen cuando "las series intentan ser muy inteligentes". En su defecto, estudiaron cómo terminaban aquellas que conquistaron a sus fans, como A dos metros bajo tierra o, a pesar de la polémica, Los Soprano.

Matt ha destacado que "supieron cuál iba a ser la escena final desde hace años"; pero que hubieron "elementos que discutieron durante semanas". De hecho, otra de las guionistas, Kate Trefry, ha confirmado las muchas vueltas que dieron a la escritura: "Lo reescribimos una y otra vez, docenas de veces. Empezaban a escribirlo, volvían. Lo ampliábamos y simplemente lo repetíamos".

Asimismo, los creadores de Stranger Things han dado varios detalles sobre cómo va a ser esta quinta temporada. La trama se sitúa 18 meses después del final de la cuarta entrega y todos los personajes estarán en Hawkins; algo que ha contribuido a reducir la duración de los episodios. Ross también ha querido dejar claro que no habrá cabos sueltos, en especial en lo relativo a qué es el Upside Down: "En cada temporada nos preguntábamos si debíamos hablar de ello y decíamos que no, que había que esperar. Finalmente hemos dicho que era el momento de hacerlo".

Finn Wolfhard en Stranger Things 5 | Netflix

Han pasado tres años desde el estreno de Stranger Things 4, un tiempo en el que según los creadores "Netflix ha sido increíblemente paciente". Eso sí, es indiscutible que las expectativas de todo el mundo han crecido y el final promete dar de qué hablar durante meses.

Por suerte, los gemelos Duffer "estan muy felices de cómo ha terminado"; aunque tienen "nervios de mostrarlo" ya que "habrá muchas opiniones al respecto". Unas declaraciones que han hecho durante una entrevista con Variety y que han arrojado algo de luz a todo lo que se viene.

La temporada final de Stranger Things llegará el 26 de noviembre con cuatro episodios. Sin embargo, habrá que esperar al 25 de diciembre para ver los siguientes tres (como si de un regalo de Navidad se tratara) y tomarse las uvas el 31 de diciembre con su último capítulo. Porque esta Nochevieja no solo despediremos el año: también diremos adiós a una de las series más grandes que ha dado Netflix en su historia.