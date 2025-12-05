El actor de Emily en París, Jeremy O. Harris, arrestado en Japón: Lleva 18 días bajo custodia

Se acerca el estreno de la temporada 5 de Emily in Paris y la expectación, sobre todo después de haber visto el tráiler, no para de crecer por los nuevos giros, romances y enredos que traerán los diez capítulos que llegarán a Netflix el próximo 18 de diciembre.

Sin embargo, no todas las noticias en torno a la ficción son lo que los fans esperaban, y es que, a tan solo dos semanas del lanzamiento de la nueva entrega, ha salido a la luz que Jeremy O. Harris, el actor que da vida al diseñador Grégory Elliott Duprée, ha sido detenido en Japón.

Jeremy O. Harris como Grégory Elliott Duprée en Emily in Paris | Netflix

El actor lleva desde el pasado 16 de noviembre bajo custodia por "sospecha de intento de contrabando de drogas ilegales", según recoge Reuters.

El arresto se dio en el aeropuerto de Naha, cuando un agente de aduanas supuestamente encontró 0,78 gramos de cristal con MDMA en el bolso de Jeremy.

El pasado 4 de diciembre, las autoridades presentaron una denuncia penal conforme a las estrictas leyes antidrogas por las que se rige el país. Por lo tanto, cuando se dicte, comenzaría el proceso formal de acusación.

A parte de su participación en Emily in Paris, Jeremy es conocido por su faceta dramaturga. El actor es el autor de Slave Play, la obra que escribió mientras estudiaba en la Universidad de Yale y que debutó en Broadway en 2019 con 12 nominaciones a los Tony.