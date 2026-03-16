Los Oscar se bañan en lágrimas: Rob Reiner, Diane Keaton y Robert Redford protagonizan un In Memoriam único

Los Oscar 2026 han dejado numerosos momentos para el recuerdo ante los millones de espectadores que siguieron la gala en directo. Desde el precioso discurso de Jessie Buckley al ganar el premio a Mejor Actriz hasta los múltiples recados para Timothée Chalamet por sus declaraciones sobre el ballet y la ópera. Una ceremonia que supo combinar el humor y lo emotivo a lo largo de una velada en la que Conan O'Brien volvió a demostrar sus dotes como presentador.

Dejando de lado las buenas películas que han llegado a lo largo de 2025 a los cines para ensalzar el valor del séptimo arte, el pasado año fue especialmente duro en lo que a pérdidas en la industria se refiere. Figuras emblemáticas de Hollywood se marcharon para dejar un vacío irreparable en el sector y, como no podía ser de otra manera, el In Memoriam ha servido para rendirles el bonito homenaje que merecían.

Ahora bien, este segmento de la ceremonia ha sido especialmente llamativo. Y es que no se han limitado a mostrar las imágenes de todos los artistas que perdieron la vida en los últimos 12 meses, sino que también han incluido discursos e incluso un número musical para hacer más encomiables, si cabe, estas despedidas.

Todo arrancaba con Billy Crystal recordando a su amigo Rob Reiner. Mencionó su dilatada trayectoria en el cine, también comentó cómo tanto el director como su mujer Michelle Singer fueron precursores del matrimonio igualitario en Estados Unidos. "Su pérdida es inconmensurable", afirmaba el protagonista de Cuando Harry encontró a Sally: "A los millones que han disfrutado de sus películas durante todos estos años, quiero que sepan, aquí y en todo el mundo, cuántas veces Rob me dijo que significaba todo para él que su trabajo significara algo para ustedes", continuaba antes de sentenciar: "Y para nosotros, que tuvimos el privilegio de trabajar con él, conocerlo y quererlo, lo único que podemos decir es: Amigo, ¡qué bien lo pasamos asaltando el castillo!".

Acto seguido, muchos de los intérpretes que trabajaron con Reiner aparecieron en el escenario, incluyendo a Meg Ryan o Mandy Patinkin. Tras saludar al público, le dieron la espalda para contemplar el inicio del In Memoriam, que proyectaba la imagen del productor y su esposa.

Así comenzaba el homenaje de los Oscar a los fallecidos hasta llegar a la irrepetible Diane Keaton. Rachel McAdams aparecía en este momento para hablar de algunas de las mujeres fallecidas durante 2025, incluyendo a Catherine O'Hara y, por supuesto, a la actriz con la que compartió pantalla en Morning Glory y La joya de la familia.

"Significó muchísimo para muchos de nosotros", comienza sobre Keaton: "Recuerdo que solía cantar una vieja canción de las Girl Scouts en el set, que es tan propia de ella: Haz nuevos amigos, pero conserva los viejos. Uno es de plata, el otro de oro. Un círculo es redondo, no tiene fin. Así de larga seré tu amiga". Terminó su discurso con un claro: "Por nuestra amiga Diane Keaton, celebrando una vida de plata y oro, una leyenda sin fin", demostrando que Keaton no solo fue una de las mejores intérpretes de su generación, sino también una persona muy querida en la industria.

La proyección continuaba con las imágenes de Catherine O'Hara. Mientras que Robert Duvall despertaba el aplauso de los allí presentes. Aunque el In Memoriam de esta edición quiso cerrar a lo grande, invitando a Barbra Streisand a hablar de su compañero de reparto en Tal como éramos.

Durante su discurso, recordó cómo Redford no estaba dispuesto a aceptar el papel de dicha cinta inicialmente. Lo hizo después de varias revisiones de guion, hasta encontrar al personaje perfecto al que dar vida. La película fue todo un éxito y la pareja será siempre recordada como uno de los mejores dúos en pantalla.

Streisand no solo mencionó lo "reflexivo y audaz" que era, describiéndolo como "un vaquero intelectual que abrió su propio camino y ganó el Oscar a Mejor Director". Sino que también, tras afirmar que "lo echaba de menos más que nunca", le regaló una interpretación en directo de la canción Tal como éramos, poniendo así punto y final a uno de los In Memoriam más largos y especiales de la historia.

Hollywood no olvida a las personas que elevaron este arte en vida y así lo ha querido recordar en la 98ª edición de los Oscar. Cerrando esta despedida citando al mismísimo Robert Redford: "La gloria del cine no es solo que puede sobrevivir a los cambios, es que puede liderarlos".