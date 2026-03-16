Todas las pullas a Timothée Chalamet en los Oscar en una noche para olvidar tras perder el premio a Mejor Actor

Timothée Chalamet arrancó la carrera de los Oscar como un claro favorito para ganar la estatuilla a Mejor Actor. Sin embargo, a lo largo de los últimos meses, sus probabilidades de éxito se fueron desinflando. Tanto es así que en la gala perdió la contienda y finalmente fue Michael B. Jordan quien se alzó con el premio.

Una semana antes de la 98ª edición de los Oscar, con las votaciones ya cerradas, Chalamet lanzó unas polémicas declaraciones en las que menospreciaba otras artes como el ballet y la ópera. "Son disciplinas en las que constantemente se intenta mantener algo vivo aunque ya no le importe a nadie", comentaba en un podcast con Matthew McConaughey. Un corte que se hizo viral y que despertó un mar de críticas entre la comunidad artística y el público en general.

Así, llegada la ceremonia más importante de Hollywood, las probabilidades de que recibiera algún recado por parte de los allí presentes no eran precisamente bajas. Una hipótesis que se confirmó en cuanto comenzó la gala, durante el monólogo de apertura del presentador Conan O'Brien.

"La seguridad es extremadamente estricta esta noche", explica en lo que parecía ser una referencia a los potenciales ataques a los Oscar; pero que acompañó con un chiste muy claro hacia Chalamet: "Me han dicho que hay preocupación por posibles ataques de las comunidades de la ópera y el ballet". Timothée respondió con una sonrisa y Conan remató el comentario con un extra de humor: "Solo están enfadados porque te olvidaste del jazz".

Esto hizo estallar las carcajadas entre el público. No obstante, no fue el único mensaje que le dejaron al actor. Y es que, poco después, durante la representación de I lied to you, demostraron que el ballet es un arte vivo de una belleza extraordinaria.

El número musical de la canción de Sinners fue uno de los momentos más espectaculares de la noche. El blues lideraba el escenario y, poco a poco, diferentes bailes y estilos musicales conquistaban el Dolby Theater de Los Ángeles. Entre ellos, la danza de la bailarina de ballet Misty Copeland. Timothée, desde la primera fila, pudo contemplar esta hermosa interpretación en directo.

De nuevo, no fue la última vez que se acordaron de las desafortunadas palabras de Chalamet. Y es que otra de las grandes anécdotas de la velada llegaba con el Oscar a Mejor Corto. Un premio con ex aequo que se repartió entre el estadounidense Todas las habitaciones vacías y el francés Dos personas intercambiando saliva. Fue en el discurso de aceptación de este último en el que, una vez más, Chalamet no pasó desapercibido.

El codirector Alexandre Singh decía, justo después de que intentaran quitarle el micro: "Creemos que el arte puede cambiar el alma de la gente". Una antesala de su opinión acerca de las declaraciones del que seguía siendo uno de los favoritos de la noche: "Quizás lleve diez años, pero podemos cambiar la sociedad a través del arte, de la creatividad… a través del teatro y el ballet, y también del cine".

El público, en este caso, combinó las risas con la sorpresa; sabiendo exactamente hacia quién estaban dirigidos estos instantes del discurso.

Así pues, Timothée Chalamet no disfrutó de la mejor gala de su carrera. No solo no se llevó el premio a casa, contemplando el éxito del protagonista de Sinners, sino que también tuvo que escuchar críticas en vivo sobre lo que se ha convertido en una de sus polémicas más destacadas a lo largo de su trayectoria. Por suerte, se trata de uno de los intérpretes más dotados de su generación y, en cuanto sepa cuidar bien sus giras de prensa, es probable que suba al escenario a recoger esa estatuilla que tanto tiempo lleva codiciando.