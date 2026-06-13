¿Quién ganó la última batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni? Según expertos "este fallo aún no es el final"

El juez Lewis J. Liman ha concedido parcialmente la solicitud de Blake Lively de obtener una compensación sobre los honorarios de sus abogados, costes procesales e indemnización por daños y perjuicios en su batalla legal con Justin Baldoni.

Parecía que su caso había llegado a su final hace unas semanas cuando se anunció un inesperado acuerdo entre ambas partes, pero aún quedaba por resolver esta reclamación.

2026-02-Blake Lively llegando a los juzgados de Nueva york a una comparecencia por su demanda a Justin Baldoni-BLAKE-LIVELY-JUSTIN-BALDONI | Reuters

Aunque parece que se trata de una victoria de Lively, el juez denegó su solicitud de reclamar daños triples y daños punitivos, algo que los expertos legales han visto como un gran beneficio para Baldoni.

"A pesar de que el tribunal desestimó todas sus demandas por acoso sexual y difamación, la Sra. Lively intentó entonces aprovecharse de una ley de California creada para proteger a las verdaderas víctimas, en una misión infructuosa para obtener una indemnización. Una vez más, fracasó", ha explicado a People Bryan Freedman, abogado del actor, añadiendo que "la Sra. Lively exigió más de 300 millones en honorarios e indemnizaciones, se desestimaron 10 de sus 13 demandas, luego optó por llegar a un acuerdo y no recibió nada".

Justin Baldoni a su llegada a los juzgados de Nueva york a una comparecencia con Blake Lively | Reuters

El fallo, según expertos legales consultados por este mismo medio, no ha sido tan sencillo, y existen interpretaciones opuestas.

"Blake Lively es la clara ganadora con el reciente fallo del tribunal, que dictaminó que tiene derecho a los honorarios de sus abogados", explicó Jordan Matthews, del bufete Holtz Matthews LLP, con sede en Los Ángeles, mientras que Richard Schoenstein, del bufete Tarter Krinsky & Drogin LLP en Nueva York, afirma que el fallo "es un mejor resultado para Baldoni porque elimina la posibilidad de una indemnización triple o punitiva, que habría sido mucho más significativa que los honorarios de los abogados que ahora están en juego".

"No veo en esta resolución que se haya determinado el monto de los honorarios de los abogados. Deben presentar esa información", ha advertido sobre el final del caso, que aún están por resolverse, e indicando que el proceso ahora dependerá de los registros de facturación y de si las partes pueden llegar a un acuerdo fuera de los tribunales. "Debería ser una cantidad de seis cifras", dijo.

"Este fallo aún no es el final", añadió Matthews.