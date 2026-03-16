Leonardo DiCaprio se lleva a su novia de 27 años a los Oscar y protagoniza este momento viral

Leonardo DiCaprio ha sido uno de los protagonistas de la gala de los Oscar 2026 no solo por su nominación a Mejor Actor por Una Batalla tras Otra, pese a que al final haya acabado perdiendo ante Michael B. Jordan, sino también por acudir acompañado de su novia, la modelo italiana Vittoria Ceretti. La presencia de Ceretti en el Dolby Theatre de Los Ángeles ha llamado la atención porque el actor no suele llevar a sus parejas a la ceremonia.

Aunque la pareja no ha posado junta en la alfombra roja, Ceretti ha estado sentada junto al actor durante la gala. La modelo, de 27 años, ha destacado con un llamativo vestido rojo sangre y un elegante moño mientras acompañaba a DiCaprio, de 51 años, en la noche más importante de Hollywood.

Leonardo DiCaprio junto a su novia Vittoria Ceretti en Los Oscar 2026 | Cordon Press

La relación entre ambos comenzó a hacerse pública en el verano de 2023 y desde entonces ha ido consolidándose. El hecho de que el actor decidiera llevarla a los Oscar se ha interpretado como una señal de lo seria que se ha vuelto su relación.

Durante la ceremonia presentada por Conan O'Brien, DiCaprio también ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la noche. El presentador ha bromeado con que el actor es "el rey de los memes" y le ha pedido que recreara la expresión de alguien que no está de acuerdo con algo. DiCaprio ha respondido con una mueca exagerada mientras Ceretti se reía a su lado, provocando risas entre el público.

No es la primera vez que el actor acude a los Oscar acompañado por una pareja sentimental, aunque sí es algo poco frecuente. En 2005 asistió con la supermodelo Gisele Bündchen y en 2020 lo hizo junto a Camila Morrone.

Con su presencia en los Oscar junto a Vittoria Ceretti y su nominación por Una Batalla tras Otra, Leonardo DiCaprio ha vuelto a situarse en el centro de la conversación durante la gran noche de Hollywood, combinando vida personal y carrera en uno de los eventos más seguidos del año.