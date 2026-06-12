Hollywood salda una deuda histórica con Glenn Close y Ridley Scott: recibirán el Oscar de Honor tras años rozando la estatuilla

En la próxima edición de los Governors Awards, ceremonia la que se conceden los Oscar de Honor a toda una carrera, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood saldará cuentas -o al menos lo intentará- con dos de sus figuras más legendarias y, hasta ahora, ignoradas en su palmarés. Se trata de Glenn Close, que tras 8 nominaciones en 44 años finalmente tendrá su estatuilla, y Ridley Scott, cineasta nominado también en varias ocasiones y que hasta ahora no cuenta con ningún galardón.

Las dos estrellas, junto al legendario artista de Disney Floyd Norman, que fue el primer animador negro del estudio, recibirán el Oscar Honorífico en la 17.ª edición de los Governors Awards, que se celebrará el 15 de noviembre de 2026. Además, las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler serán reconocidas con el premio Irving G. Thalberg.

"A lo largo de su extraordinaria trayectoria, el incomparable registro emocional de Glenn Close ha dado vida a algunos de los personajes más complejos del cine", ha señalado la presidenta de la Academia, Lynette Howell Taylor, en un comunicado. "Floyd Norman es el legendario animador que ha roto barreras e inspirado a generaciones de artistas a lo largo de su notable carrera", continúa el texto, que prosigue alabando a Sir Ridley Scott como "un auténtico visionario cuyo legado, forjado a lo largo de décadas, ha dejado una huella inconmensurable en el cine y la cultura mundiales".

Las otras dos personas que serán premiadas por la Junta de Gobernadores son Christine Vachon y Pamela Koffler, que "desempeñan un papel fundamental en el cine independiente estadounidense, defendiendo una narrativa audaz, ambiciosa y distintiva". Vachon y Koffler recibirán el Irving G. Thalberg Memorial Award, un galardón concedido a un productor creativo cuya trayectoria profesional refleja una alta calidad constante en la producción cinematográfica.

Close, más cerca de unirse al club de los EGOT

Close cuenta con una carrera de más de cinco décadas y 100 títulos a sus espaldas. La actriz ostenta un récord por sumar 8 nominaciones a los Oscar sin llevarse finalmente la estatuilla (Peter O'Toole iguala esa cifra pero recibió un Oscar Honorífico antes de su octava nominación y derrota). Las películas que le han valido la nominación incluyen su primer largometraje, El mundo según Garp, Reencuentro, El mejor, Atracción fatal, Las amistades peligrosas, Albert Nobbs, La buena esposa y Hillbilly, una elegía rural.

La intérprete también ha aparecido en cintas como Hook, Cita con venus, 101 dálmatas. ¡Más vivos que nunca!, Mars Attacks!, La casa torcida, Puñales por la espalda: De entre los muertos o La bola negra de Los Javis, que llegará a los cines el próximo 25 de septiembre.

Close ha ganado además numerosos premios, entre ellos, tres Emmy y tres Tony, lo que significa que, tras ser galardonada con el Oscar Honorífico, solo le quedaría un Grammy para entrar al exclusivo club de los EGOT.