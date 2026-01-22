Las lágrimas de Rachel McAdams al recordar a Diane Keaton tras recibir su estrella en el Paseo de la Fama: "Me acogió como su hija"

Rachel McAdams acaba de vivir uno de los momentos más especiales de su carrera al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Durante su discurso, la actriz ha querido rendir homenaje a varias figuras clave de su trayectoria, entre ellas a su compañera fallecida Diane Keaton, con quien compartió reparto en la película La Joya de la Familia.

Al agradecer a los "legendarios actores en activo" de los que tuvo la oportunidad de aprender, McAdams ha mencionado de forma especial a Keaton: "Mi querida Diane Keaton, quien me tomó bajo su protección como si fuera su propia hija", ha afirmado emocionada ante los asistentes.

Rachel McAdams en El Paseo de la Fama | Reuters

La actriz ha recordado una de las enseñanzas que más la marcaron de su compañera de reparto. "Me enseñó que, sin importar cuánto tiempo lleves haciendo esto, tienes que dejarlo todo", explica. "En cada actuación debes mostrar todo el amor posible. Y entonces solo te sentirás como un idiota la mitad de la vida", ha añadido entre risas.

Coincidiendo con la ceremonia, McAdams ha ampliado esas palabras en una entrevista con Variety, donde ha hablado de las inseguridades que sigue experimentando en cada nuevo proyecto. En ese contexto, ha vuelto a citar a Keaton como una referencia fundamental: "Tengo grandes momentos de inseguridad en cada trabajo. Recuerdo que Diane Keaton me dijo durante La Joya de la Familia que aún sentía que actuar no se le daba fácil".

Rachel McAdams y Diane Keaton en La Joya de la Familia | Fox Searchlight Pictures

El reconocimiento en el Paseo de la Fama ha servido así no solo para celebrar la carrera de Rachel McAdams, sino también para poner en valor el legado y la influencia de figuras como Diane Keaton, que han marcado a toda una generación de intérpretes.