Hollywood rinde homenaje a Robert Duvall tras su muerte: De Al Pacino a Jaime Lee Curtis

Robert Duvall, una de las más grandes estrellas de cine que ha existido jamás, ha fallecido recientemente y la noticia, anunciada por su esposa Luciana Duvall, ha provocado una larga lista de tributos en redes y medios de comunicación por parte de las principales figuras de Hollywood; quienes han recordado su enorme legado artístico y personal.

Entre los primeros en rendir homenaje estuvo Adam Sandler, con quien Duvall trabajó en la película Garra. En Instagram, Sandler lo ha descrito como: "Divertidísimo, muy fuerte y uno de los actores más grandes que ha existido", y envió sus condolencias a su esposa y familia.

Actores legendarios que trabajaron con él han destacado su contribución al cine. Al Pacino, su compañero en El Padrino, ha expresado que fue un honor trabajar con él y que su entendimiento del oficio siempre será recordado. Por su parte, Robert De Niro ha publicado una reflexión personal en la que desea poder alcanzar la edad de Duvall y lo llama una inspiración, mientras envía sus respetos.

Jamie Lee Curtis ha conmemorado su papel como Tom Hagen en El Padrino calificándolo de: "El mayor consigliere que la pantalla haya visto", y otros colegas como Alec Baldwin han recordado actuaciones icónicas como la de Boo Radley en Matar a un ruiseñor, subrayando la fuerza silenciosa de su presencia en pantalla.

La ganadora del Oscar Viola Davis, que compartió cartel con Duvall en Viudas, también le ha dedicado un emotivo tributo: "Siempre he estado asombrada por tus interpretaciones imponentes… Fuiste un gigante… un ícono", señalando la amplitud de su carrera en películas como Matar a un ruiseñor, Gracias y favores y La gran aventura.

Junto a ellos, otros nombres de Hollywood también han publicado mensajes de afecto y reconocimiento por su trayectoria, que abarcó más de siete décadas, incluyendo colaboraciones con directores como Francis Ford Coppola, quien recordó la importancia de Duvall en clásicos como El Padrino y Apocalypse Now.

Más allá del duelo inmediato, la extensa lista de homenajes refleja cómo Robert Duvall no solo fue un artista respetado, sino también un referente personal para sus colegas, cuya memoria continuará viva tanto en sus películas como en las palabras de quienes lo conocieron y admiraron.