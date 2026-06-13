El motivo por el que Jesse Eisenberg no vuelve como Mark Zuckerberg en la secuela de La red social: "Tiene sus problemas con ese tipo"

Pocos se esperaban una secuela de La red social, la película sobre la creación de Facebook protagonizada por Jesse Eisenberg y dirigida por David Fincher en 2010.

Ahora bajo el título de The Social Reckoning, Jeremy Strong (Succession) coge el relevo de Eisenberg en el papel de Mark Zuckerberg junto a Jeremy Allen White y la ganadora del Oscar, Mikey Madison, que dan vida a Jeff Horwitz y Frances Haugen, un periodista y una ingeniera que destaparon los secretos más ocultos de la empresa.

Jeremy Strong como Mark Zuckerberg en The Social Reckoning | Sony Pictures

Tras el lanzamiento de su tráiler, muchos se han preguntado por qué Jesse Eisenberg no ha regresado para volver a interpretar a Zuckerberg, ya que su papel además fue recompensando con una nominación al Oscar que perdió frente a Colin Firth.

La respuesta la ha dado el director de la cinta, Aaron Sorkin, en una entrevista con Vanity Fair. "Sentí que le pertenecía, y sin duda era un hombre curtido en mil batallas", declaró el también guionista acerca del ofrecimiento del papel al actor. Sin embargo, Eisenberg lo rechazó a pesar de que Sorkin pasó tres días intentando convencerle

Jesse Eisenberg y Joseph Mazzello en La red social | Cordon Press

"Simplemente no quería que lo confundieran más con Mark Zuckerberg, tiene sus problemas con ese tipo", explicó Sorkin. "No le gusta que los tíos se le acerquen en los aeropuertos con tarjetas de presentación que digan: 'Soy el CEO, zorra' para que las firme".

El propio Eisenberg también se refirió a esto en una entrevista del año pasado con el programa Today de BBC Radio 4, señalando que no seguía de cerca la vida de Zuckerberg porque "no quiero que se me vea asociado con alguien así".

Mark Zuckerberg | EFE

Por suerte para Sorkin, Jeremy Strong se enteró del guion de este film en la fiesta posterior a los Oscar de 2025 y, según Sorkin, le dijo al director que estaría interesado en interpretar a Zuckerberg si Eisenberg no lo estaba.

"Se presentó el primer día y, cuando me saludó con un 'buenos días', ya hablaba como Mark", recordó Sorkin.