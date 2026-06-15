Los agujeros de guion de Toy Story que siguen desconcertando décadas después

Toy Story ha marcado a varias generaciones y sigue siendo una de las sagas de animación más queridas de la historia. Sin embargo, ni siquiera los clásicos están libres de pequeños fallos de guion o detalles que no terminan de encajar cuando se revisan años después.

El primero tiene que ver con Buzz Lightyear: aunque en la primera película cree ser un auténtico astronauta, también se queda inmóvil cada vez que entra un humano en la habitación, como cualquier otro juguete.

La explicación llegó años después de la mano de Lee Unkrich, montador de Toy Story y director de sus secuelas, quien aseguró que los juguetes no fingen estar inanimados, sino que reaccionan por un instinto involuntario. Una teoría que no termina de convencer a todos los fans.

La segunda gran duda aparece en Toy Story 2, cuando se revela que Woody pertenece a una serie infantil de los años cincuenta. Si Andy vive en los noventa, el vaquero debería haber tenido otros dueños antes, pero nunca habla de ellos. Además, el propio Woody llega a cuestionar su identidad tras descubrir sus orígenes, algo llamativo teniendo en cuenta lo mucho que se burlaba de Buzz por creerse un astronauta. ¿Te habías dado cuenta? Descubre más detalles en el vídeo mientras esperamos el estreno de Toy Story 5.